Почему опытные водители никогда не путают болты и крепления сложных узлов

Машины, запчасти и услуги СТО дорожают каждый день, не говоря уж о горючем. Такими темпами скоро все желающие просто ездить на автомобиле перейдут на самостоятельный ремонт: на автосервис хватать не будет. Махнуть колодки или масло несложно. Но как только дело доходит до такой, казалось бы, мелочи, как замена прокладки клапанной крышки, так хоть гараж закрывай. Мало того, что там десяток болтов, так они еще и все разные! И как запомнить, какой куда, спрашивается?

Диванный аналитик с мощной ютубно-инстаграмной экспертизой тут же предложит заснять все на видео — причем как минимум с трех ракурсов. Идея рабочая, ничего не попишешь. Грязные руки, выскальзывающий телефон, темнота и прочее — отговорки, знаете ли. Вижу цель — не вижу препятствий. Но есть куда более простой и доступный советский вариант, способствующий успешному завершению начатого, а не созданию контента. И называется он «картонка».