В Ульяновске перезапустили шинный завод Bridgestone

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», зимние шины на заводе Gislaved начнут делать в первом полугодии 2025-го. Необходимые для перезапуска производства испытания и сертификации уже завершены. В общей сложности на заводе планируют выпустить 1,2 млн шин в следующем году.
Перезапуск бывшей площадки Bridgestone состоялся благодаря усилиям холдинга «Кордиант». Его представители утверждают, что контроль качества сохранен, а сырьевая устойчивость обеспечена. Завод продолжает искать новых сотрудников на различные вакансии.
Ульяновский завод Gislaved является одним из самых современных шинных предприятий полного цикла в нашей стране. Его годовая производственная мощность составляет 2,4 млн покрышек. До декабря прошлого года на предприятии хозяйничали японцы.
Ранее портал «Автовзгляд», что летние и зимние шины в России резко подешевели.