В Ульяновске перезапустили шинный завод Bridgestone

Шинный завод в Ульяновске, который ранее принадлежал сбежавшему из России Bridgestone, успешно возобновил производство. Теперь это предприятие Gislaved, для начала там будут делать летнюю резину марки Cordiant. В следующем году ассортимент покрышек постепенно расширят, в том числе за счет премиальных моделей.

Там будут производить покрышки Cordiant и Gislaved

Согласно пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», зимние шины на заводе Gislaved начнут делать в первом полугодии 2025-го. Необходимые для перезапуска производства испытания и сертификации уже завершены. В общей сложности на заводе планируют выпустить 1,2 млн шин в следующем году.

Перезапуск бывшей площадки Bridgestone состоялся благодаря усилиям холдинга «Кордиант». Его представители утверждают, что контроль качества сохранен, а сырьевая устойчивость обеспечена. Завод продолжает искать новых сотрудников на различные вакансии.

Ульяновский завод Gislaved является одним из самых современных шинных предприятий полного цикла в нашей стране. Его годовая производственная мощность составляет 2,4 млн покрышек. До декабря прошлого года на предприятии хозяйничали японцы.

Ранее портал «Автовзгляд», что летние и зимние шины в России резко подешевели.