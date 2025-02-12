Люксовые автомобили Aurus получат шины Gislaved

Компания Gislaved планирует оснащать своей «резиной» линейку премиальных автомобилей Aurus. Большинству россиян названный шинный производитель известен как суббренд немецкого концерна Continental, сбежавшего с нашего рынка несколько лет назад. В итоге «Гиславед» стал частью группы отечественных шинных заводов.

О том, какие покрышки могут получить представительские отечественные авто, корреспонденту портала «АвтоВзгляд» удалось узнать в рамках презентации и тестов зимних шин Gislaved. Об этом нам рассказал известный автогонщик Алексей Васильев, который занимается работой по доводке и настройке ходовых характеристик «Аурусов». Информация на данный момент не официальная, представители «Гиславеда» ситуацию пока не комментируют.

С октября прошлого года компания «Севергрупп», принадлежащая миллиардеру Алексею Мордашову, стала владельцем российского производителя шин «Кордиант», который распоряжается и Gislaved. Для шин этой марки подготовили производственные площадки в Калуге, где раньше делали покрышки Continental, а в также в Ульяновске. Портал «АвтоВгляд» ранее сообщал, что там перезапустили бывшее предприятие Bridgestone.