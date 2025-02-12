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Люксовые автомобили Aurus получат шины Gislaved

Производитель отечественных покрышек нацелился на марку для чиновников

Компания Gislaved планирует оснащать своей «резиной» линейку премиальных автомобилей Aurus. Большинству россиян названный шинный производитель известен как суббренд немецкого концерна Continental, сбежавшего с нашего рынка несколько лет назад. В итоге «Гиславед» стал частью группы отечественных шинных заводов.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Люксовые автомобили Aurus получат шины Gislaved

О том, какие покрышки могут получить представительские отечественные авто, корреспонденту портала «АвтоВзгляд» удалось узнать в рамках презентации и тестов зимних шин Gislaved. Об этом нам рассказал известный автогонщик Алексей Васильев, который занимается работой по доводке и настройке ходовых характеристик «Аурусов». Информация на данный момент не официальная, представители «Гиславеда» ситуацию пока не комментируют.

С октября прошлого года компания «Севергрупп», принадлежащая миллиардеру Алексею Мордашову, стала владельцем российского производителя шин «Кордиант», который распоряжается и Gislaved. Для шин этой марки подготовили производственные площадки в Калуге, где раньше делали покрышки Continental, а в также в Ульяновске. Портал «АвтоВгляд» ранее сообщал, что там перезапустили бывшее предприятие Bridgestone.

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