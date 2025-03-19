Стало известно, какую долю российского рынка завоевали шины из Китая

В России реализации шин для легковых автомобилей в прошлом году подросла на 23%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го. Китайские производители сумели наводнить своей продукцией больше половины рынка, заняв в итоге более 70%.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора АО «Кордиант» Вадима Володина, выступившего в рамках пресс-конференции на шинном заводе Gislaved в Ульяновске. По словам топ-менеджера, за прошлый год у нас в общей сложности раскупили 56,4 млн новых легковых покрышек. Причем свыше 70% из них пришлось на долю «поднебесных» марок, что является активной экспансией, подчеркнул Володин.

По словам эксперта, на данный момент отечественный холдинг «Кордиант» стремится нарастить объемы выпуска покрышек сразу в четырех городах. Это происходит на заводах в Ульяновске, Ярославле, а также Омске и Калуге. В этом году российский производитель планирует освоить выпуск шин размерностью до 22 дюймов и побороться за долю рынка в 14 — 15%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, какие шины лучше по соотношению «цена — качество»: российские или зарубежные.