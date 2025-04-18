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Эксперт назвал водителям летние шины, на которые не нужно тратить деньги

От покупки подержанных покрышек стоит отказаться

Приобретая шины на летний сезон, автомобилисты должны соблюдать несколько простых правил. Например, важно обратить внимание на страну-производителя и не брать резину у малоизвестных продавцов

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Эксперт назвал водителям летние шины, на которые не нужно тратить деньги

В беседе с «Российской газетой» об этом рассказал начальник отдела техподдержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Абрамейцев. По его словам, бэушные шины могут выглядеть как новые, но иметь скрытые повреждения. А это риск ненужных водителю проблем, в том числе повышаются шансы попасть в аварию. Поэтому, если не хватает средств на премиальныепокрышки, лучше присмотреться к ценовому сегменту попроще, но в итоге взять новую резину.

Неизвестные шинные бренды из Китая важно обходить стороной, их качество пока нестабильно, а характеристики бывают достаточно слабыми, отметил эксперт. Также он рассказал, что приобретать шины на маркетплейсах — не лучшая затея, потому что они не специализируются на реализации технически сложных товаров. То есть непонятно, как покрышки хранились и так далее. А на шины с интернет-площадок не всегда распространяются бонусы от производителей.

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