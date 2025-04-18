Эксперт назвал водителям летние шины, на которые не нужно тратить деньги

В беседе с «Российской газетой» об этом рассказал начальник отдела техподдержки клиентов АО «Кордиант» Алексей Абрамейцев. По его словам, бэушные шины могут выглядеть как новые, но иметь скрытые повреждения. А это риск ненужных водителю проблем, в том числе повышаются шансы попасть в аварию. Поэтому, если не хватает средств на премиальныепокрышки, лучше присмотреться к ценовому сегменту попроще, но в итоге взять новую резину.

Неизвестные шинные бренды из Китая важно обходить стороной, их качество пока нестабильно, а характеристики бывают достаточно слабыми, отметил эксперт. Также он рассказал, что приобретать шины на маркетплейсах — не лучшая затея, потому что они не специализируются на реализации технически сложных товаров. То есть непонятно, как покрышки хранились и так далее. А на шины с интернет-площадок не всегда распространяются бонусы от производителей.