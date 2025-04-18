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В России впервые протестировали зимние шины с новым синтетическим каучуком

Испытания прошли на льду замерзшего озера

Новые покрышки создал отечественный завод Ikon Tyres, использовав функционализированный каучук отечественной компании «Сибур». Такое технологическое решение должно повысить эксплуатационные характеристики шин.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В России впервые протестировали зимние шины с новым синтетическим каучуком

Для первых тестов в зимний сезон выбрали фрикционную шину Ikon Autograph Snow 3. Эта модель дает возможность лучше оценить свойства новой резиновой смеси, чем шипованная покрышка, и понять влияние на управляемость автомобиля и сцепление с дорогой. Проводя испытания на поверхности замерзшего озера под Ханты-Мансийском, эксперты изучали возможности скоростного маневрирования, а также эффективность торможения и разгона.

Перед тем как начать серийное производство новых шин, им предстоит пройти серию различных тестов, в том числе полигонных и стендовых, а также лабораторных и ресурсных. Результаты позволят получить реальную картину поведения новых покрышек при различных погодных и дорожных условиях.

Испытание новой марки бутадиен-стирольного каучука стало очередным успешным этапом программы создания отечественных синтетических каучуков. Уровень локализации составил 99%.

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