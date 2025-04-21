Российских водителей вынудили платить за шиномонтаж на 12% больше

В начале весны текущего года средний ценник на услуги шиномонтажа в нашей стране достиг отметки 7219 рублей. Согласно подсчетам аналитиков, такие цифры на 12% выше тех, чтобы были зафиксированы за аналогичный период 2024-го.

Стало известно, как цены и спрос выросли за год

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов международной сети автосервисов Fit Service. Уточняется, что в 2025 году сезон шиномонтажа в России стартовал раньше, чем обычно. В результате в марте образовался повышенный спрос на «переообувку» сразу в нескольких округах страны.

Услуга потребовалась жителям Центрального, Приволжского и Северо-Западного федерального округа, а также Южного и Северо-Кавказского. В середине весны резину начали активно менять автомобилисты Дальнего Востока, Сибири и Урала.

В марте спрос на шиномонтаж в стране взлетел на 78%, если проводить параллель с прошлым годом. В свою очередь апрель показал 15-процентное снижение.