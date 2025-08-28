В России стали выпускать на 19% меньше шин для легковых автомобилей

С апреля по июнь 2025 года объем выпуска шин для легковых автомобилей в России приблизился к опасной черте — исторической минимальной отметке. Речь идет о сокращении производства покрышек до 7,39 млн штук.

Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на статистику Центра развития перспективных технологий, являющегося оператором системы маркировки «Честный знак».

Выяснилось, что по итогам второго квартала текущего года производство автомобильной «резины» для легковых авто на отечественных заводах просело на 18,9%, если проводить параллель с аналогичным периодом 2024-го. А если сравнивать цифры с первым кварталом, то шинная отрасль ушла в минус на 10,5%.

По словам экспертов, текущая ситуация сложилась из-за резкого падения спроса на «покрышки» для легковых машин. Кроме того, свою роль сыграли последующее затоваривание складов, стремление некоторых водителей сэкономить и, конечно, общее состояние авторынка в стране.