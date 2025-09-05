Эксперт объяснил, как износ шины влияет на устойчивость к аквапланированию

Аквапланирование представляет собой процесс неуправляемой потери контакта покрышки с влажным дорожным полотном. Это явление возникает, когда в зоне соприкосновения образуется сплошной слой воды, мешающий сцеплению — колесо теряет связь с асфальтом, застревая на «водяной подушке». Но отчего же зависит устойчивость шины к аквапланированию? На вопрос ответил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Абрамейцев пояснил, что эффективному отводу влаги способствуют многочисленные конструктивные элементы покрышки. Речь идет о продольных и поперечных каналах, специфической форме граней элементов рисунка, а также иных решениях, созданных с учетом принципов гидродинамики. Их совокупная работа позволяет максимально оперативно убирать воду из зоны контакта с дорогой.

Следовательно, абсолютно гладкая резина не имеет возможности противостоять аквапланированию. Вот, к примеру, машины Формулы-1 — они теряют управляемость в дождливую погоду, что вынуждает команды менять слики на специальные шины, имеющие развитый протектор с каналами и грунтозацепами.

Кроме того, подчеркивает эксперт, устойчивость автомобильной резины к эффекту аквапланирования уменьшается по мере ее эксплуатации. При сильном ливне на скорости 90 км/ч покрышки средней степени изношенности отводят жидкость уже в два раза хуже по сравнению с новыми. А это существенно повышает вероятность ДТП.

Именно поэтому большинство компаний наносят на протектор дополнительные метки степени износа — как правило в виде символа капли. Ориентируясь на них, автовладелец может определить, что покрышка больше не гарантирует должного уровня защиты на мокром асфальте и требует замены, подытожил эксперт.