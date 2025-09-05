В России подорожали зимние и летние автомобильные шины

Если сравнивать первые восемь месяцев текущего и прошлого года, в 2025-м летняя и зимняя резина для легковых машин прибавила в цене 3%. Подразумевается нелюксовый сегмент.

Цифрами поделились эксперты Национального агентства промышленной информации (НАПИ), опубликовав статистику в своем официальном телеграм-канале. Выяснилось, что средняя стоимость «резины» для холодного сезона подросла на 3,9% за вышеназванный период, а цены на летнюю поднялись на 3,4%.

В то же время прайс на зимние шины стал демократичнее, опустившись на 2,6%. По сравнению с июлем в августе речь шла уже о 9,3 тыс. рублей. В случае летних покрышек ценник дошел до 10,2 тыс. рублей, просадка составила 0,3%.

Пик средней стоимости зимних шин был зафиксирован с мая по июнь 2025-го. Тогда «резину» предлагали по 9,8 тыс. рублей. В свою очередь, за летние покрышки больше всего просили в феврале — 10,7 тыс. «деревянных».