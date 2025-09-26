Эксперт Абрамейцев назвал 5 причин, почему шины изнашиваются раньше времени

Во-первых, на состоянии шин крайне негативно сказывается продолжительное движение на спущенных покрышках. Даже из-за незначительной потери давления (несколько десятых атмосферы) повышается нагрузка на все компоненты изделия. Длительная эксплуатация в таком режиме приводит к разрушению его внутренней структуры, что не «лечится» ремонтом — только заменой.

Во-вторых, как в беседе с «Российской газетой» сказал начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Абрамейцев, серьезную опасность представляет наезд на острые неровности. Если авто попадает в яму, то удар принимает на себя шина, а уже потом отрабатывает подвеска. Такие неосторожности могут закончиться повреждением каркаса и появлением вздутия на боковине. Особенно уязвимыми в этом смысле считаются низкопрофильные модели.

Причиной повреждений может стать и парковка вплотную к бордюру. Важно помнить, что боковая часть покрышки является наиболее тонкой и уязвимой — острый или выступающий элемент способен оставить на резине глубокий порез.

Четвертая причина преждевременного износа — неправильное хранение. Прямые солнечные лучи, близость к источникам тепла и давление (например, от хранения под грудой ненужных вещей) оказывают негативное влияние на покрышки. Могут появиться трещины или вибрации при движении.

Наконец, чтобы шины служили верой и правдой долгие годы, нужно их правильно обкатывать. В первые несколько сотен километров следует избегать резких маневров и удерживать умеренную скорость. Для зимних покрышек особенно вредны резкие старты и экстренное торможение на сухом асфальте, так как это приводит к перегрузке и потере шипов, подытожил эксперт.