Совершенно летние: как пережили теплый сезон шины Ikon Character Eco

Со дня на день синоптики обещают в столичном регионе снег, а значит пришло время занимать очередь в шиномонтаж для сезонной переобувки. Но сейчас речь пойдет не о том, что лучше выбрать — «шиповку» или «липучку», а о летней резине отечественного производителя Ikon Tyres, которую мы взяли на тест в апреле этого года и откатали на ней, что называется, от последней до первой снежинки. Полноценный тест этих покрышек портал «АвтоВзгляд» опубликует ближе к новому летнему сезону, а пока поделимся общими впечатлениями.

Предыдущий комплект летней резины на редакционном Ford Mondeo пришел в негодность буквально за два сезона. И, поверьте, вовсе не потому, что за рулем авто сидел гонщик F1, с пробуксовкой стартующий с места и с визгом входящий во все повороты. Отнюдь, это была очень спокойная, размеренная (практически — пенсионерская) манера езды.

Не будем клеймить позором производителя так и не отходивших свое покрышек, скажем лишь, что это была недорогая китайская резина. Проблемы с ней начались еще на этапе шиномонтажа, когда два колеса упорно не хотели балансироваться, в итоге диски практически вкруг оказались облеплены грузами. В случае же Ikon Character Eco балансировка не отняла у работников мастерской ни сил, ни времени. Стандартные 5-10 граммов — и колесо в идеале.

Вторая проблема китайских колес — абсолютная неустойчивость к проколам. Уже в первый год на каждой шине их было по два-три. Причем ладно бы катались по территории завода, где производят гвозди и саморезы... Однажды даже мелкий бутылочный осколок умудрился вонзиться в «поднебесное» чудо у и спустить его в ноль за сутки.

Фото avtovzglyad.ru

Короче говоря, к окончанию второго сезона в резине из КНР уже не было живого места! И насколько же было приятно подводить итоги летней эксплуатации отечественного аналога: за весь сезон ни одного раза не побывали в шиномонтаже с пробоем, боковым порезом или внезапно появившимся биением в руле...

Возвращаясь к китайской резине скажем, что к концу первого лета нас удивил износ передних покрышек. Без преувеличения, на них оставалось чуть меньше 50 процентов от изначальной величины протектора. Задние колеса тоже подистерлись, но не так сильно, как передние. На будущее лето, понятное дело, пришлось поменять их местами.

Остаточная же величина «айконовского» протектора на задних колесах осталась такой же, как была на момент начала эксплуатации, передние колеса потеряли примерно по 0,5 мм. При этом резину «пластмассовой» или «дубовой» не назвать, напротив — очень мягкая и комфортная. Посмотрим, конечно, как покрышки перезимуют в холодном гараже, и тогда к началу летнего сезона-2026 дадим исчерпывающий обзор на русскую покрышку с финским прошлым.