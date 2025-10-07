Эксперт Абрамейцев подсказал, как понять, что пора покупать новый комплект шин

Когда протектор стирается, шины начинают хуже цепляться за дорогу. Особенно это чувствуется на мокром асфальте или льду: машина плохо слушается руля, ее может заносить в поворотах, а системы помощи водителю — такие, как ABS и ESP — срабатывают гораздо чаще. И это — первый «тревожный звоночек», указывающий на необходимость обновления покрышек.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Абрамейцев. Второй повод задуматься о покупке нового комплекта резины — возникновение аквапланирования. «Уставшие» шины хуже отводят воду и противостоят этому эффекту. Так что если вы замечаете, что автомобиль «плывет» даже по неглубоким лужам, значит, покрышки пора менять.

Следующий момент — вибрация, которая не устраняется после балансировки колес. Если проблема не решается, вероятнее всего, повредился каркас шины. Это — естественный процесс, ведь во время эксплуатации резина подвергается большим нагрузкам, и выдерживать их вечно невозможно. Но использовать такие покрышки дальше — небезопасно: в один «прекрасный» момент они могут просто развалиться.

Помимо вибрации, может повыситься уровень шума от шин, и это тоже является признаком того, что резину пора заменить на новую. Разумеется, не стоит долго ездить на поврежденных (с порезами, вздутиями на боковине или протекторе) или «отремонтированных» посредством заплаток или жгутов покрышках — тоже крайне опасно.

— Обычно шины сохраняют свои характеристики в течение 3-5 лет с даты выпуска, но впоследствии возможно снижение сцепных свойств и общей прочности шины по причине потери эластичности резиновой смеси. А если возраст ваших покрышек перевалил за 10 лет, устанавливать их на автомобиль крайне не рекомендуется. Также поверхность шины может покрываться множеством мелких трещин — это еще один из признаков того, что шина уже подходит к концу своего жизненного цикла, — подытожил эксперт.