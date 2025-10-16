В России призвали продавать машины с сезонными шинами

В нашей стране предложили ввести требования для автосалонов, связанные с покрышками продаваемых машин. Речь идет о том, чтобы в обязательном порядке комплектовать их шинами по сезону. Летом должна быть изначально установлена резина для плюсовых температур, а зимой — для холодов, льда и снега.

Об этом сообщает телеграм-канал Shot. Согласно информации паблика, одним из авторов инициативы об обязательной продаже авто с определенным типом резины является вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он призвал изменить действующее законодательство, обратившись в Минпромторг с соответствующим письмом. В итоге правила реализации могут пересмотреть и для официальных дилеров, и для продавцов машин с пробегом.

Сегодня россияне частенько приобретают новую «ласточку» в холодное время года с летними покрышками. А такая ситуация, по мнению представителей НАС, чревата нарушением действующих Правил дорожного движения (ПДД). Многие клиенты автосалонов вынуждены покупать зимнюю резину прямо в шоу-руме, оплачивая ее по завышенной цене, как и услуги шиномонтажа.

С подержанными машинами связана другая проблема. Если их и перепродают с покрышками, которые номинально являются зимними, зачастую новый владелец получает «лысые» шины.