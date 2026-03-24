Эксперт Молодовский спрогнозировал, насколько в России подорожает шиномонтаж

В ближайшее время автомобилистов ждет подорожание шиномонтажа. Ожидается, что стоимость «переобувки» вырастет на 15% по сравнению с показателями прошлого года. И такую динамику связывают с несколькими факторами: общей инфляцией, корректировкой ставки НДС, увеличением заработных плат сотрудников, а также сохраняющимся кадровым голодом в отрасли.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал эксперт компании «Колеса Даром» Андрей Молодовский. Он отметил, что стоимость стандартного сезонного обслуживания, включающего в себя снятие и установку колес с обязательной технологической мойкой, демонтаж покрышек и их балансировку (без учета дополнительных работ), будет варьироваться в зависимости от региона. К примеру, в столице подобный комплекс услуг для комплекта колес 14-го диаметра (типичных для LADA Granta) обойдется в сумму от 3300 до 3500 рублей. В Татарстане и на Урале расценки на те же манипуляции прогнозируются на уровне 2800-3000 рублей.

Традиционно наиболее низкие цены ожидаются в Краснодаре. Там прайсы на аналогичный перечень работ, по оценкам специалистов, будут колебаться в районе двух тысяч рублей. Однако ситуация существенно меняется, когда речь заходит о колесах большего диаметра. В этом случае итоговая сумма формируется не только исходя из посадочного размера, но и с учетом категории транспортного средства — будь то обычный легковой автомобиль, кроссовер, внедорожник, минивэн или же легкий коммерческий транспорт.

— Переобуть внедорожник с колесами 20-го диаметра предварительно обойдется около 8300 рублей для москвичей, в пределах 5,5 — 6 тысяч рублей для автовладельцев Казани и Екатеринбурга соответственно, а в Краснодарском крае — 4500-4700 рублей, — подытожил эксперт.