Шиномонтаж считается одной из самых простых автомобильных процедур: открутить колеса, снять шины, надеть другие, поставить колеса на место. Но именно на этой простоте некоторые шиномонтажники, а особенно в сезон, и накручивают лишнего. В прейскуранте одна стоимость, а уже на месте выясняется, что без герметика, новых ниппелей, особых грузов и еще пары внезапных операций ездить категорически нельзя. На форумах и в пабликах одни автовладельцы делятся опытом, как вместо заранее озвученной цены получили заметно больший счет с работами, которые не заказывали, а другие жалуются, что «акционный» шиномонтаж за одну сумму на месте превращался почти в двойную. Схема старая: машину уже разули, автомобилист поставлен перед фактом.

И, что особенно показательно, о таких вещах говорят не только обманутые клиенты. На профильных площадках сами шиномонтажники пишут, что клиента можно легко вводить в заблуждение. Якобы выполненной балансировкой диска, или исправлением мнимого повреждением кромки диска.

Однако не все дополнительные работы при смене шин — развод. Часть из них действительно бывает нужна. Крупные шиномонтажные комплексы разделяют обычную «переобувку» и сопутствующие операции: отдельно могут идти программирование датчиков давления, упаковка колес в пакеты, утилизация, чернение шин, подготовка диска к герметизации. При этом монтаж вентиля указывается, как операция по необходимости.

Например, как говорится на сайте-агрегаторе услуг «Шинсервис», американская ассоциация производителей покрышек рекомендует при их замене менять использованные резиновые вентили для бескамерных колес, а при демонтаже шин осматривать вентиль на повреждения. Для «соска» с датчиком давления при установке новых шин рекомендуется использовать новый сервисный комплект.

То же самое с герметиком. Вот тут проходит тонкая граница между необходимостью и навязыванием услуги. Официальные мануалы требуют сначала очистить диск от коррозии, мусора и заусенцев, что может требовать использования расходников и дополнительных работ. Сами «шинники» признают, что уплотняющий состав применяют, когда полка диска повреждена, есть ржавчина, сколы или шероховатость. Но избыток пасты может помешать правильной посадке шины. И если вам «прописали» герметик на всех четырех колесах «на всякий случай» — это повод насторожиться. По-хорошему, вам должны показать утечку или место дефекта, требующее обслуживания.

Отдельная тема для спекуляции — ценообразование. Почему за 13 и 18 диаметр берут по-разному? Ведь, по сути, алгоритм действий один и тот же. Дескать, если колесо большое, то и машина дороже? Но УАЗ дешевле Mini, а колеса больше. В реальности цену считают не только по принципу «снять-поставить». Даже у крупных сетей калькулятор шиномонтажа завязан на ширину, профиль, диаметр, тип автомобиля и RunFlat.

На форумах мастера пишут, что более крупные колеса банально тяжелее, а низкопрофильная и жесткая шина требует больше времени и аккуратности. Сервисные рекомендации по RunFlat это подтверждают: такие шины чувствительнее к ошибкам при разбортировке и монтаже, а неправильная работа инструментом может повредить боковину.

Так что сам список операций может быть одинаковым, но трудоемкость, требования к оборудованию и цена ошибки — выше. Но тут можно попробовать сыграть на забытой школьной программе. Часто маркировку R считают радиусом. О чем и гласит прайс. Поэтому стоимость шиномонтажа за определенный радиус можно делить смело делить на два. Например, ваше колесо размером 15 дюймов, значит радиус у него 7,5.

Честный сотрудник шиномонтажа заранее говорит, что входит в базовую цену, а что оплачивается отдельно. Если вам начинают что-то навязывать (азота к лету, герметик на все колеса, правку всех дисков) в момент, когда авто уже висит на подъемнике, то, скорее всего, это просто развод. Тут стоит попросить показать, в каком именно месте нужны дополнительные работы. А перед началом процесса лучше уточнить, что входит в его базовую стоимость.