Сколько стоит превратить предпусковой подогреватель машины в GPS-трекер

Дело в том, что к грядущей зиме компания вывела на российский рынок новую систему управления Webasto M36, совместимую со всеми модификациями подогревателей Thermo Top Evo, а также с большинством штатных подогревателей той же модели.

Прелесть новинки рынка в том, что с ее помощью управлять подогревателем можно с мобильного телефона через SMS-команды, а для смартфонов предлагается удобное бесплатное приложение. Кроме того, M36 получила и антиугонную функцию: встроенный в нее GPS-приемник мониторит положение транспортного средства с точностью до 2,5 м, и водитель может контролировать свою машину через тоже самое приложение, или на специальном сайте. То есть, по сути, Webasto M36 стало своеобразным трекером с неплохим функционалом, позволяющим пользователю получать и другую информацию об авто — например, температуру двигателя и напряжение в бортовой сети.

И остается добавить, что приобрести систему, в комплект которой входит миниатюрный приемник, вооруженный СИМ-картой и антенной, кабели для подключения к подогревателю и АКБ автомобиля, можно за 7000 рублей у официальных дилеров «Вебасто».