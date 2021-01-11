Дешевые, но крайне полезные подарки автомобилистам на Старый Новый год

Автомобилисты — народ суетливый. Все бы им улучшить своего железного коня. Сделать ему внешний тюнинг, довести до идеала салон, прокачав атмосферной подсветкой, новыми элементами декора, и, конечно же, качественной музыкой. А еще забраться в моторный отсек и прибавить двигателю лишних «лошадок». Однако все эти действия требуют довольно нескромных вложений. И что же теперь делать тем, кто тоже хочет красиво, но при этом недорого? «Алиэкспресс» — в помощь.
Козырьки на зеркала заднего вида
Поистине копеечный, но весьма полезный подарок — козырек на боковые зеркала заднего вида. Многие автомобилисты сталкивались с проблемой скапливания на поверхности зеркала капель воды. Они серьезно ухудшают видимость, препятствуя обзору.
Однако за 100 с небольшим рублей можно приобрести простейшие козырьки из поликарбоната, которые легко смонтировать самому без какого-либо специнструмента. Приклеил на внутреннюю часть корпуса зеркала, и поехал, забыв о проблеме.
Линза на заднее стекло
Если автомобиль не оснащен парковочными датчиками или камерой, то процесс парковки в условиях тесных стоянок большого города существенно осложняется. Водителям приходится маневрировать в очень ограниченном пространстве. Да, к передним габаритам в большей степени все привыкают. Но то, что творится за задним бампером контролировать из-за руля без дополнительных электронных помощников — весьма проблематично.
И здесь на помощь приходит линза Френеля. Наклеить ее на заднее стекло внедорожника или универсала самостоятельно не составит труда. Зато результат, что называется, налицо. Линза увеличивает угол обзора, и позволяет увидеть то, что раньше без камер и датчиков парковки увидеть невозможно. Ценник на линзу на китайском онлайн-маркете едва превышает 300 рублей. Но сэкономить благодаря ее установки, можно гораздо больше.
МУЛЬТИПУЛЬТ
Современный автомобили, как правило, уже с завода предлагаются с мультимедийной системой. Но по дорогам колесит еще много некомплектных машин, хозяева которых самостоятельно устанавливали автомагнитолы. Вот их и можно порадовать, подарив универсальный пульт управления мультимедийной системой. Небольшое устройство ценой до 500 рублей может стать ключиком к управлению навигацией, DVD-плеером, автомагнитолой, устройствами на Android. Пульт можно прикрепить на руль или, для удобства, положить в подстаканник.
HUD-дисплей
Если нужен подарок подороже, то до 2000 рублей можно приобрести HUD-дисплей, который будет передавать данные со спидометра и бортового компьютера на лобовое стекло автомобиля в виде проекции. Польза устройства в том, что водителю не придется наклонять голову и отводить глаза от дороги чтобы посмотреть на панель приборов в поисках интересующего параметра. Все данные будут прямо перед глазами.