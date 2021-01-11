Дешевые, но крайне полезные подарки автомобилистам на Старый Новый год

Козырьки на зеркала заднего вида

Поистине копеечный, но весьма полезный подарок — козырек на боковые зеркала заднего вида. Многие автомобилисты сталкивались с проблемой скапливания на поверхности зеркала капель воды. Они серьезно ухудшают видимость, препятствуя обзору.

Однако за 100 с небольшим рублей можно приобрести простейшие козырьки из поликарбоната, которые легко смонтировать самому без какого-либо специнструмента. Приклеил на внутреннюю часть корпуса зеркала, и поехал, забыв о проблеме.

Линза на заднее стекло

Если автомобиль не оснащен парковочными датчиками или камерой, то процесс парковки в условиях тесных стоянок большого города существенно осложняется. Водителям приходится маневрировать в очень ограниченном пространстве. Да, к передним габаритам в большей степени все привыкают. Но то, что творится за задним бампером контролировать из-за руля без дополнительных электронных помощников — весьма проблематично.

И здесь на помощь приходит линза Френеля. Наклеить ее на заднее стекло внедорожника или универсала самостоятельно не составит труда. Зато результат, что называется, налицо. Линза увеличивает угол обзора, и позволяет увидеть то, что раньше без камер и датчиков парковки увидеть невозможно. Ценник на линзу на китайском онлайн-маркете едва превышает 300 рублей. Но сэкономить благодаря ее установки, можно гораздо больше.