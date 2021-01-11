Самые необычные тюнинг-проекты легендарного Toyota Land Cruiser

Крузак-кемпер родом из Австралии

Компания EarthCruiser из Австралии, специализирующаяся на постройке внедорожных кемперов, также не смогла обойти стороной старый добрый «Крузак», выпустив в свет Toyota Land Cruiser Extreme XTR250. За основу проекта был взят Land Cruiser 79 серии. На заднюю часть внедорожника водрузили просторный жилой отсек с подъемной крышей. Внутри, кажется, есть все для того, чтобы пережить не только ковидокарантин, но и настоящий зомбиапокалипсис.

На входе в кемпер туристов встречает душевая, чтобы те не разносили по салону грязь и пыль дорог. В одном из углов жилого отсека установлена Г-образная кухня, которую дополняет выдвижной уличный электрогриль. Есть просторные диваны, разделенные складывающимся обеденным столом и множество различных полок, ниш и бардачков для хранения крупных и мелких вещей. Спальня разместилась на втором этаже.

Примечательно то, что кемпер оснащен системой FinScan с сенсорным экраном для управления салонными опциями и мониторинга их работы. А за автономность системы внедорожного кемпера отвечает литиевый аккумулятор емкостью 450 Ач, подзаряжаемый от солнечных батарей.

Обогрев жилого отсека XTR250 осуществляется посредством дизельного обогревателя. Для пресной воды предусмотрен 80-литровый резервуар, который опционально можно увеличить до 250 литров. Есть в кемпере свои системы фильтрации воды и кондиционирования воздуха.

XTR250 может быть построен на шасси пикапа Land Cruiser 79 как с одинарной кабиной, так и с двойной. А вот двигатель предлагает один — 202-сильный 4,5-литровый V8, выдающий 430 Нм крутящего момента. Коробка передач — на выбор — 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатый «автомат».