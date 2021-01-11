Самые необычные тюнинг-проекты легендарного Toyota Land Cruiser

Территория нашей страны располагает к внедорожным путешествиям. А потому любителей помесить грязь у нас предостаточно. Увлеченные бездорожьем «оффники» проводят свою жизнь в машине, открывая новые места и создавая внедорожные проекты путешествий и приключений. Кто-то строит под эти мероприятия вездеходы и с удовольствием плюхаются на них в любую предложенную лужу, черпая не только воду ведрами, но и адреналин с примесью счастья.
И порой некоторые внедорожники заслуживает весьма пристального внимания в ввиду своей эксклюзивности и детальной подготовки. О них и поговорим.
Где-где, в Караганде!
Настоящего монстра бездорожья построил карагандинский блогер. Причем за основу проекта был взят Land Cruiser Prado 1986 года выпуска в редком 71-ом кузове. Для того, чтобы установить на него 36-е грязевые колеса Simex, кузов, конечно же, пришлось как следует приподнять. Новая подвеска с пружинами от «восьмидесятки» и 2-дюймовым лифтом сделала «Крузак» не только выше, но и позволила сохранить широкий диапазон работы подвески.
В движение трехдверный «Прадик» приводится не самым идеальным турбодизельным двигателем 1KZ объемом 3 литра и весьма надежным «автоматом». Тормоза у внедорожника дисковые по кругу. Подключение переднего моста осуществляется посредством электропневмопривода. Вкупе с лебедкой все эти доработки позволили превратить «старичка» в бравого завсегдатая бездорожья.
Горячий тюнинг из Южноафриканской республики
Подыскивая интересные экземпляры «крузаков» мы наткнулись на весьма нестандартный подход к тюнингу этого внедорожника. Так, южноафриканский энтузиаст купил и переделал Toyota Land Cruiser 1976 года… в хот-род!
Для реализации своего проекта Андре Аллерс приобрел на разборке кузов от модификации внедорожника FJ45. И стоит признать, получилось интересно.
Место под капотом новоиспеченной модели занял тойотовский четырехлитровый 300-сильный двигатель V8 1UZ-FE, в пару которому достался неубиваемый пятиступенчатый «автомат» Toyota A650E, широко используемый в 90-х — 2000-х на полноприводных моделях Land Cruiser и пикапах Hilux. Впрочем, данный проект использует исключительно заднюю ось.
Кузов, естественно, опустили максимально низко, установив под него лендроверовскую подвеску. Переднюю и заднюю оси вынесли максимально в край, снарядив их гигантскими колесами BFGoodrich Mud-Terrain T/A.
Крузак-кемпер родом из Австралии
Компания EarthCruiser из Австралии, специализирующаяся на постройке внедорожных кемперов, также не смогла обойти стороной старый добрый «Крузак», выпустив в свет Toyota Land Cruiser Extreme XTR250. За основу проекта был взят Land Cruiser 79 серии. На заднюю часть внедорожника водрузили просторный жилой отсек с подъемной крышей. Внутри, кажется, есть все для того, чтобы пережить не только ковидокарантин, но и настоящий зомбиапокалипсис.
На входе в кемпер туристов встречает душевая, чтобы те не разносили по салону грязь и пыль дорог. В одном из углов жилого отсека установлена Г-образная кухня, которую дополняет выдвижной уличный электрогриль. Есть просторные диваны, разделенные складывающимся обеденным столом и множество различных полок, ниш и бардачков для хранения крупных и мелких вещей. Спальня разместилась на втором этаже.
Примечательно то, что кемпер оснащен системой FinScan с сенсорным экраном для управления салонными опциями и мониторинга их работы. А за автономность системы внедорожного кемпера отвечает литиевый аккумулятор емкостью 450 Ач, подзаряжаемый от солнечных батарей.
Обогрев жилого отсека XTR250 осуществляется посредством дизельного обогревателя. Для пресной воды предусмотрен 80-литровый резервуар, который опционально можно увеличить до 250 литров. Есть в кемпере свои системы фильтрации воды и кондиционирования воздуха.
XTR250 может быть построен на шасси пикапа Land Cruiser 79 как с одинарной кабиной, так и с двойной. А вот двигатель предлагает один — 202-сильный 4,5-литровый V8, выдающий 430 Нм крутящего момента. Коробка передач — на выбор — 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатый «автомат».