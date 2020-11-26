Одной педалью меньше: тест-драйв LADA XRAY Cross с вариатором

Итак, рецептура такая: хочешь старую добрую надежную «механику» — получаешь 1,8-литровый 122-сильный движок производства Тольятти. Хочешь вариатор Jatco (привет владельцам Nissan Juke и им подобным) — получаешь на гарнир «реношный» мотор объемом 1,6 литра на 113 сил.
Дизайн — творение бывшего художника Mercedes-Benz и Volvo Стива Маттина. Выглядит стильно, едет — неплохо. Очередной тому пример — автомобиль с вариатором в комплектации Instinct, на котором мы преодолели 10 000 км. Что ж, пора подвести первые итоги.
Во-первых, более приподнятая версия Cross с пластиковым обвесом, увеличенным до кроссоверовского уровня клиренсом и большими красивыми колесами смотрится действительно весьма неплохо. Во-вторых, за 12 000 рублей можно заказать — на выбор — семь красивых цветов: в нашем случае это оказался золотисто-охристый «Янтарь». Ну и, наконец, довольно грамотно расставленные черные акценты в виде крыши, боковых зеркал и двухцветных литых колесных дисков. На десерт — модная нынче антенна «акулий плавник» на крыше. Понятное дело, тоже черный.
И пусть многие ругают Х-образный дизайн прогрессивного британского дизайнера, приводя порой довольно загадочные аргументы, вроде «эти выштамповки собирают грязь», лично я все же считаю, что вид LADA — более, чем современный.
Есть у XRAY дневные ходовые огни, однако если свет включен в принудительном режиме, а двигатель заглушить, то зуммер не забудет напомнить о необходимости отключить фары. Странно, давно пора уже сделать общее выключение электропитания. Хотя такого пока нет даже в Toyota!
Внутри же вообще не сразу догадаешься, что попал в отечественный автомобиль. Оно и понятно — тольяттинцы стали экспериментировать с двухцветной обивкой интерьера, модной нынче экокожей и опциями, доступными ранее на авто более высокого класса. Установленный «Яндекс.Авто» подвисает меньше, чем в «китайцах», а вот камера заднего вида прекрасно работает, но только в светлое время суток. Ночью ей не хватает разрешения и появляется «зерно». Хотя и критичным такую особенность не назвать.
Зато набор опций поражает — обогрев всех сидений и рулевого колеса, лобового стекла, парктроник, система помощи при трогании в горку, несколько USB-входов для гаджетов, музыка хоть и не Hi-End, зато акустика разнесена, а значит, можно скрытно установить в штатные места более качественные динамики — любители SPL этим активно пользуются. Если бы еще сиденья имели электрорегулировки, а клавиши стеклоподъемников не нужно было бы держать пальцем, цены бы салону не было. Ну или она была бы выше!
В целом, интерьер актуален, хоть гурманы и пытаются жаловаться на жесткий пластик. А вы у конкурентов пластик щупали? Любителей повозить грузы может слегка разочаровать разве что небольшой по объему багажник, но пара чемоданов в него влезет без проблем.
Да, появление вариатора — уже прогресс, безусловно. Он пришел на смену старому однодисковому роботу, с которым машина не столько ехала, сколько прыгала и клевала носом. Правда, бешеной динамикой LADA не блещет, особенно со средних оборотов, однако едет вполне себе прилично. В ручном режиме есть некая имитация механики — удобно. Для города вариатора более, чем достаточно, особенно для взрослых семейных людей, кто уже нагонялся. Для молодежи же лично я бы порекомендовал старую добрую «логановскую» «механику» JR5 и чуть более мощный 1,8-литровый мотор — LADA превращается в боевой снаряд.
Все тормоза теперь уже дисковые, забудьте про бюджетные версии родственного Renault Sandero Stepway. И тормозит LADA очень хорошо, кстати говоря, усилие на педаль четкое, прогнозируемое и хорошо чувствуется отдача механизмов. А на рулевое управление вообще никто еще не жаловался, ведь оно пришло из Renault и является достаточно острым.
А вообще, сегодняшняя LADA XRAY — это современная «девятка» XXI века. Если бы мне родители подарили такую машину на 18 лет, я был бы безмерно счастлив. И пусть в полном раскладе этот «жигуль» стоит без малого миллион рублей, в нем есть практически все известные миру опции. В полной комплектации любой конкурент будет много дороже.