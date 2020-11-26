Одной педалью меньше: тест-драйв LADA XRAY Cross с вариатором

Внутри же вообще не сразу догадаешься, что попал в отечественный автомобиль. Оно и понятно — тольяттинцы стали экспериментировать с двухцветной обивкой интерьера, модной нынче экокожей и опциями, доступными ранее на авто более высокого класса. Установленный «Яндекс.Авто» подвисает меньше, чем в «китайцах», а вот камера заднего вида прекрасно работает, но только в светлое время суток. Ночью ей не хватает разрешения и появляется «зерно». Хотя и критичным такую особенность не назвать.

Зато набор опций поражает — обогрев всех сидений и рулевого колеса, лобового стекла, парктроник, система помощи при трогании в горку, несколько USB-входов для гаджетов, музыка хоть и не Hi-End, зато акустика разнесена, а значит, можно скрытно установить в штатные места более качественные динамики — любители SPL этим активно пользуются. Если бы еще сиденья имели электрорегулировки, а клавиши стеклоподъемников не нужно было бы держать пальцем, цены бы салону не было. Ну или она была бы выше!

В целом, интерьер актуален, хоть гурманы и пытаются жаловаться на жесткий пластик. А вы у конкурентов пластик щупали? Любителей повозить грузы может слегка разочаровать разве что небольшой по объему багажник, но пара чемоданов в него влезет без проблем.