Bosch представил устройство, мгновенно определяющее настоящий пробег автомобиля

Фото производителя.
У диагностического комплекса Bosch KTS 250 появилась новая функция, которая позволяет вычислить реальный пробег автомобиля, анализируя данные из разных электронных блоков.

Напомним, что Bosch разработал диагностический комплекс KTS 250 специально для мобильной диагностики. У него интуитивно понятный интерфейс, который базируется на операционной системе Android. С помощью программного обеспечения Bosch ESI[tronic], загруженного в память KTS 250, можно проводить диагностику практически любого транспортного средства.

Теперь Bosch KTS 250 после подключения через разъем OBD, готов считать реальный пробег, а также получить записи об ошибках, возникавших ранее. Так, новая функция создает список с данными по пробегу, что хранятся в разных системах.

Соответственно, комплекс отныне будет одновременно полезен как для представителей страховых компаний, занимающихся расчетами выплат после ДТП, так и для автоподборщиков, определяющих состояние и реальную стоимость подержанных авто.

И продолжая «сервисную» тему. Как показывает практика, с каждым годом становится все меньше людей, которые хотят и могут обслуживать автомобиль своими силами. Да и зачем? В сервисе многие операции сделают быстрее и качественнее. Если, конечно, мастер соизволит взяться за работу.

автосервис, ремонт
24 марта 2021
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