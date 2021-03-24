Bosch представил устройство, мгновенно определяющее настоящий пробег автомобиля

Напомним, что Bosch разработал диагностический комплекс KTS 250 специально для мобильной диагностики. У него интуитивно понятный интерфейс, который базируется на операционной системе Android. С помощью программного обеспечения Bosch ESI[tronic], загруженного в память KTS 250, можно проводить диагностику практически любого транспортного средства.

Теперь Bosch KTS 250 после подключения через разъем OBD, готов считать реальный пробег, а также получить записи об ошибках, возникавших ранее. Так, новая функция создает список с данными по пробегу, что хранятся в разных системах.

Соответственно, комплекс отныне будет одновременно полезен как для представителей страховых компаний, занимающихся расчетами выплат после ДТП, так и для автоподборщиков, определяющих состояние и реальную стоимость подержанных авто.

И продолжая «сервисную» тему. Как показывает практика, с каждым годом становится все меньше людей, которые хотят и могут обслуживать автомобиль своими силами. Да и зачем? В сервисе многие операции сделают быстрее и качественнее. Если, конечно, мастер соизволит взяться за работу.