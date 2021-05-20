Ключом не подлезешь: как открутить намертво прикипевшую гайку в машине

Ну кто откажется выйти вечерком «на гаражи» покрутить гайки под неторопливую беседу с коллегами и единомышленниками? Гараж — главный мужской клуб всея Руси, и никакие сносы и реформы эту догму не изменят. Ходили, ходим и будем ходить в кооператив за отдыхом, общением и новыми впечатлениями. Да ради такого и старенький автомобиль купить не жалко, ведь конструктивно простую машину, не обремененную сложной электроникой, и своими руками починить можно.
Особенно если под рукой есть добротный, удобный в использовании и качественный инструмент, который приятно в руках держать. Хоть и считается, что деды все операции да ремонты могли совершить одной шлицевой отверткой да ключом «на 13», истиной это изречение, увы, не является. Опыт и умение — лишь половина успеха. Вторая часть — правильный инструмент, который всегда под рукой.
Ключом не везде подлезешь, а вороток — не всегда накинешь. Порой гайка может так прикипеть, что никакие ухищрения не помогают. А если таких гаек десяток? Либо закладывать добрую неделю на работу, параллельно прикидывая, как бы позаимствовать у соседа «болгарку», а потом с ним же съездить в магазин за запчастями, либо искать подходящее устройство. Здорово облегчит задачу ударный аккумуляторный гайковерт Greenworks GD24IW400 серии 24V — полупрофессиональная модель, которая справится со множеством подобных задач.
Во-первых, он достаточно мощный, благодаря бесщеточному двигателю. Такой агрегат надежнее и долговечнее, ведь истирающиеся щетки — бич всех УШМ и дрелей — не требуют регулярной замены. Во-вторых, экономичен и долго работает на одном аккумуляторе, позволяя не мучиться с проводами и шлангами. В-третьих, Greenworks GD24IW400 не требует особой физической подготовки — весит чуть более килограмма, а тангенциальный удар позволяет быстро закручивать или откручивать гайки без применения усилий для удержания устройства.
Гайковерт оснащается быстро зажимным патроном ½ дюйма внешний квадрат. Максимальный крутящий момент — 400 Нм. Скорость вращения с плавной регулировкой — от 0 до 2800 об/мин, а количество производимых импульсов в минуту — до 3200. Добавим сюда очень удобную «посадку» в руке, ударопрочный корпус и металлический редуктор. Всему гаражному кооперативу на зависть!
Инструменты Greenworks оснащаются универсальными аккумуляторами, поэтому, закончив с гайками и болтами, можно вставить ту же самую батарею в аккумуляторный пылесос Greenworks G24HV и навести марафет в салоне. Он легкий, всего 700 грамм, но достаточно мощный и работает без вечно вылетающих из прикуривателя проводов, позволяет провести как сухую, так и влажную уборку. Небольшой размер поспособствует не только удобству хранения, но и возможности подлезть в самые потаенные уголки, а удобная ручка и длинный носик добавят удовольствия в использовании. Таким образом, Greenworks G24HV может постоянно «проживать» в багажнике и приходить на помощь тогда, когда это действительно нужно: песок после купания, просыпанный детьми ланч или просто пыль больше не будут поводом для утомительной вечерней поездки на мойку. Достать, включить и убрать — дело пяти минут, дольше багажник открывать.
…Современный инструмент, удобный и функциональный, сделает любую работу легче и привлекательнее, позволит справиться с задачами быстрее. Называя вещи своими именами, только добротный арсенал правильного оборудования гарантирует не только выполнение поставленной задачи, но и корректность и безопасность проведения любой операции.