Ключом не подлезешь: как открутить намертво прикипевшую гайку в машине

Ключом не везде подлезешь, а вороток — не всегда накинешь. Порой гайка может так прикипеть, что никакие ухищрения не помогают. А если таких гаек десяток? Либо закладывать добрую неделю на работу, параллельно прикидывая, как бы позаимствовать у соседа «болгарку», а потом с ним же съездить в магазин за запчастями, либо искать подходящее устройство. Здорово облегчит задачу ударный аккумуляторный гайковерт Greenworks GD24IW400 серии 24V — полупрофессиональная модель, которая справится со множеством подобных задач.

Во-первых, он достаточно мощный, благодаря бесщеточному двигателю. Такой агрегат надежнее и долговечнее, ведь истирающиеся щетки — бич всех УШМ и дрелей — не требуют регулярной замены. Во-вторых, экономичен и долго работает на одном аккумуляторе, позволяя не мучиться с проводами и шлангами. В-третьих, Greenworks GD24IW400 не требует особой физической подготовки — весит чуть более килограмма, а тангенциальный удар позволяет быстро закручивать или откручивать гайки без применения усилий для удержания устройства.

Гайковерт оснащается быстро зажимным патроном ½ дюйма внешний квадрат. Максимальный крутящий момент — 400 Нм. Скорость вращения с плавной регулировкой — от 0 до 2800 об/мин, а количество производимых импульсов в минуту — до 3200. Добавим сюда очень удобную «посадку» в руке, ударопрочный корпус и металлический редуктор. Всему гаражному кооперативу на зависть!