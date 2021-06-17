Дешевле, проще, практичнее: почему электроинструмент становится популярнее бензиновых аналогов

Согласитесь: мало кто может себе позволить отдельный инструмент для каждой задачи. Это утверждение касается не только автомобиля. Тоже происходит и с другими «орудиями труда»: мы стараемся выбрать универсальное решение, которое справится и с домашними задачами, и с загородными проблемами, позволит быстрее устроится на природе.

Техника должна быть компактной, независимой от наличия розетки, простой в использовании, безопасной и в тоже время достаточно мощной. Последний пункт — мощность — до последнего был «камнем преткновения» аккумуляторных решений, долгие годы проигрывавших бензиновым двигателям. Но XXI век все изменил.

История взрывного роста популярности электрокаров — лишь вершина айсберга. Аналогичные технологии пришли и в мир садовой техники: например, газонокосилка Greenworks GD40LM46HP не уступает в мощности бензиновым аналогам, сочетает в себе функции мульчирования, сбора травы в травосборник и боковой выброс травы, а также легко справится как с большими территориями, так и с компактными и узкими участками. Никаких проводов и выхлопных газов, намного меньше шума и возможность покосить разом небольшое поле. Более того, аккумуляторная техника намного проще в эксплуатации, ее легко заводить и обслуживать, что позволит быстро научиться и постоянно применять инструмент, а не «изобретать велосипед» лишь бы лишний раз не разбираться с агрегатом.

Именно простота эксплуатации и доступность — никаких канистр и поездок на заправку, никаких «смешать с маслом в пропорции» и вонючих пятен в багажнике. Просто розетка, просто установил аккумулятор, просто начал работу.