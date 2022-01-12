Karcher открывает собственный завод в Подмосковье

Напомним, что немецкая компания Karcher — это крупнейший в мире производитель техники для уборки и очистки. В частности, автомобильных моечных комплексов. До этого продукция под этой маркой импортировалась в Россию, но сейчас принято решение начать локальное производство.

Соответсвенно, для «Керхера» подмосковный объект станет первым заводом в России, а выпуск первых российских моделей продукции запланирован на конец 2022 года. Ежегодно здесь планируется делать 1 500 000 единиц разнообразной техники.

Запуск российского производства техники Kärcher очень важен для оптимизации бизнес-процессов, так как позволит компании еще более оперативно удовлетворять запросы клиентов, — отметил порталу «АвтоВзгляд» Алексей Алексеев, генеральный директор «Керхер» в России.

Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд» решил проверить, как быстро можно помыть машину портативной минимойкой, и насколько качественным по итогу окажется этот процесс.