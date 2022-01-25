Как правильно выбрать шлифовальную машинку

Для выбора шлифовальной машинки, нужно четко понимать, в какой ситуации подойдет тот или иной вид инструмента. На первый взгляд принципы работы у всех одинаковый: шлифовка поверхности материала при помощи абразивной оснастки. В каждой конкретной задаче один тип инструмента проявит себя отлично, а другой не принесет ожидаемого результата. Перед покупкой разберите типы шлифмашин и определите область применения каждой из них.

На что необходимо обратить внимание

При выборе оптимальной модели обращайте внимание на габариты и вес устройства, особенно если будете много работать, держа инструмент на весу. Менее мощные, но скоростные модели всегда легче, дешевле и имеют меньшие размеры. Для работы на верстаке лучше подходят более основательное оборудование.

По возможности стоит подержать инструмент в руках — это позволит определить эргономику. Отличаться могут главная и дополнительная рукоятки, их расположение, местоположение переключателей и длина кабеля.

Стоит проверить все подвижные элементы на предмет люфтов, которых быть не должно. Все детали корпуса должны быть идеально подогнаны. Включите инструмент и прислушайтесь, как он работает. На холостом ходу не должно быть вибраций и посторонних шумов. Также удостоверьтесь в наличии расходных материалов. На некоторые модели с нестандартной шлифовальной площадкой бывает трудно купить расходники.