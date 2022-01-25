Как правильно выбрать шлифовальную машинку

Для выбора шлифовальной машинки, нужно четко понимать, в какой ситуации подойдет тот или иной вид инструмента. На первый взгляд принципы работы у всех одинаковый: шлифовка поверхности материала при помощи абразивной оснастки. В каждой конкретной задаче один тип инструмента проявит себя отлично, а другой не принесет ожидаемого результата. Перед покупкой разберите типы шлифмашин и определите область применения каждой из них.
На что необходимо обратить внимание
При выборе оптимальной модели обращайте внимание на габариты и вес устройства, особенно если будете много работать, держа инструмент на весу. Менее мощные, но скоростные модели всегда легче, дешевле и имеют меньшие размеры. Для работы на верстаке лучше подходят более основательное оборудование.
По возможности стоит подержать инструмент в руках — это позволит определить эргономику. Отличаться могут главная и дополнительная рукоятки, их расположение, местоположение переключателей и длина кабеля.
Стоит проверить все подвижные элементы на предмет люфтов, которых быть не должно. Все детали корпуса должны быть идеально подогнаны. Включите инструмент и прислушайтесь, как он работает. На холостом ходу не должно быть вибраций и посторонних шумов. Также удостоверьтесь в наличии расходных материалов. На некоторые модели с нестандартной шлифовальной площадкой бывает трудно купить расходники.
Выберите свой тип шлифмашины
В зависимости от того, для какого типа работ и материала нужна используется устройство, выделяют несколько видов шлифмашин:
● ленточные;
● вибрационные;
● эксцентриковые;
● угловые.
Каждый из них имеет свои особенности и заслуживает более детального изучения.
Угловые шлифовальные машинки. Это самый популярный и универсальный вид шлифовальных аппаратов. Свое название получил из-за углового расположения шлифовального диска относительно двигателя устройства. На рынке имеется достаточное количество инструментов от различных брендов, особой популярностью пользуется аккумуляторная угловая шлифовальная машинка Greenworks GD24AG предназначена резки и шлифования металла. Мощный бесщеточный двигатель работает от аккумулятора 24В,который можно использовать и для других устройств 24В, удобная и выгодная особенность техники Greenworks — универсальность аккумулятора. Максимальный размер режущего диска — 125 мм.
Ленточная шлифмашинка. Данный вид предназначен для грубой шлифовки ровных поверхностей. При помощи ленточной машинки можно с легкостью обрабатывать большие площади, но стоит учитывать и высокую мощность агрегата.
Вибрационная шлифовальная машинка. Такой вид машинок отлично подойдет для обработки более чувствительных материалов с помощью мягкой подошвы, которая двигается с высокой скоростью. Преимущества: повышение производительности, снижение физической нагрузки оператора, качество работы лучше, чем при ручной шлифовке.
Эксцентриковые шлифовальные машинки. Этот вид инструмента является аналогом вибрационной машинки, единственное отличие в эксцентрике, благодаря которому подошва совершает не только поступательные движения, но и круговые. Эксцентриковая шлифмашина используется для обработки поверхностей различных материалов.
Каждый вид по-своему хорош, но стоит ответственно отнестись к выбору такой машинки. Обратите внимание на все характеристики и описание. С каждым видом работать очень комфортно, есть все шансы найти тот инструмент, который будет удобен и универсален именно для вас.