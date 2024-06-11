LADA Vesta и Niva получат особые «туристические» версии

Так, на форуме будут представлены Vesta и Vesta SW Cross, а также внедорожники Niva Travel и Niva Legend, для которых АВТОВАЗ подготовил фирменные туристические аксессуары. Заявлено, что для автомобилей предложат багажники и палатки на крышу, крепления для велосипедов и другие опции, актуальные для автопутешественников.

В настоящее время в каталоге официальных аксессуаров LADA для отечественных автомобилей уже есть некоторые категории товаров, которые можно отнести к таковым, но официально тольяттинцы еще не позиционировали свои модели как транспорт для автотуризма.

Остается лишь добавить, что премьера новинок состоится 12 июня в Москве, при том что сам форум продлится до 16 июня.