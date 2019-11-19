Ржавая смерть: как защитить от коррозии самую дорогую часть автомобиля

Механическое повреждение ЛКП с нарушением грунтового слоя усугубляется регулярным попаданием воды и дорожных реагентов. Краска вздувается и появляются характерные оранжевые подтеки. Локализовать ржавчину и обработать внешние детали кузова, двери, например, легко. Руки и глаза доходят даже до многострадальной горловины бензобака. А вот внутренние полости– это уже намного сложнее. Пороги, водостоки, ниша запасного колеса и многое другое со временем покрывается ржавчиной и, если не обработать вовремя, прогнивает изнутри до дыр.

Порог гниет незаметно, а когда появляются характерные «волдыри», то в детали уже есть фактически сквозная дыра. Можно переварить, поставить латку, но через пару лет ремонт потребуется вновь.

Соответственно, чтобы кузов не превращался в сито, необходимо своевременно его обработать специальными антикоррозионными составами. Ветераны российских дорог пожурят молодежь: купил машину — сразу обработай! Чем? Конечно, Мовилем — смесью моторного масла, олифы, ингибирующих добавок, разбавленных уайт-спиритом или керосином. Кстати, название — это аббревиатура Москвы и Вильнюса, в НИИ которых и был разработан этот консервирующий состав.