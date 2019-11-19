Ржавая смерть: как защитить от коррозии самую дорогую часть автомобиля

Механическое повреждение ЛКП с нарушением грунтового слоя усугубляется регулярным попаданием воды и дорожных реагентов. Краска вздувается и появляются характерные оранжевые подтеки. Локализовать ржавчину и обработать внешние детали кузова, двери, например, легко. Руки и глаза доходят даже до многострадальной горловины бензобака. А вот внутренние полости– это уже намного сложнее. Пороги, водостоки, ниша запасного колеса и многое другое со временем покрывается ржавчиной и, если не обработать вовремя, прогнивает изнутри до дыр.
Порог гниет незаметно, а когда появляются характерные «волдыри», то в детали уже есть фактически сквозная дыра. Можно переварить, поставить латку, но через пару лет ремонт потребуется вновь.
Соответственно, чтобы кузов не превращался в сито, необходимо своевременно его обработать специальными антикоррозионными составами. Ветераны российских дорог пожурят молодежь: купил машину — сразу обработай! Чем? Конечно, Мовилем — смесью моторного масла, олифы, ингибирующих добавок, разбавленных уайт-спиритом или керосином. Кстати, название — это аббревиатура Москвы и Вильнюса, в НИИ которых и был разработан этот консервирующий состав.
С дверями и другими ровными деталями все более-менее понятно, но как забраться в скрытые ниши? Сегодня появились новые поколения того самого «Мовиля», которые уже не оставляют совсем уж неприглядных следов на поверхностях, но продолжают надежно оберегать обработанные места и элементы кузова. Более того, «химия» упакована в удобные флаконы с распылителем и специальной трубкой, позволяющей забраться и обработать даже самые труднодоступные места. Заметим, сделать это можно самостоятельно и без сложного оборудования.
Есть только одно «но»: правило «скупой платит дважды» работает и в этом сегменте. Нужно подойти к выбору состава с толком, ведь на полках полно «химии», замешанной «на глазок» или созданной с учетом излишней экономии на производстве. Правильный состав Мовиля как раз и обеспечит качественную обработку нужного места: если «химиая» будет стекать на жаре и трескаться на холоде, то никакой защиты, естественно не будет. По этой причине в советские годы операцию проводили с периодичностью раз в два года.
Чтобы защита работала, а обработанное место выглядело пристойно, нужно выбрать достойное средство. Читай, правильную рецептуру состава. Например, для предотвращения стекания «мовиля» со стенок честные производители используют воск. Эластичная пленка, образованная при нанесении, должна быть устойчива, защищать от проникновения воздуха и влаги, не трескаться на морозе и не стекать в жару.
Наиболее удобными для самостоятельно применения являются Мовили в аэрозольных баллончиках. Совместив все требования — упаковку, состав и доступность по цене — в единый продукт, получим уже не так много вариантов. Однако есть составы, которые отвечают всем запросам и широко распространены. Пример — «мовиль» с цинком от ASTROhim. В состав средства входит цинк, который обеспечивает дополнительную защиту от электрохимической коррозии. При этом, данный Мовиль может наноситься даже на ржавые поверхности, а также на старые антикоррозионные покрытия. Кстати, в состав Астрохимовского мовиля не входит «отработка», поэтому жидкость не токсична. Советские автолюбители сейчас грустно вздохнут: первый «мовиль» имел невыносимый аромат и страшно пачкал все вокруг себя.
Двери, пороги, лонжероны и рамы — покрыв эти элементы мовилем с цинком можно надолго забыть о появлении ржавчины, а также значительно увеличить потенциальную продажную стоимость авто.