Как раньше времени не угробить машину с карбюраторным двигателем

Несмотря на то, что в России из года в год растут продажи автомобилей, оснащенных дизелями и инжекторными моторами, значительную часть парка легковушек до сих пор составляют машины с карбюраторными движками, в основном отечественного производства. По оценкам экспертов, количество таких авто в нашей стране достигает нескольких миллионов. Неудивительно, что практически все ведущие производители автохимии не только не сокращают, но даже разрабатывают новые препараты для обслуживания карбюраторного топливного оборудования.

Более детально об этом речь пойдет ниже, а пока же остановимся на тех моментах, которые определяют живучесть подобных силовых агрегатов. Как отмечают специалисты по ремонту автомобильных моторов, главным достоинством карбюраторной подачи бензина во впускной тракт является ее функциональная простота и, как следствие, надежность и неприхотливость в обслуживании. Более того, на некоторых рабочих режимах карбюраторы показывают себя даже лучше иных «впрысковых» топливных систем.