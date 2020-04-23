Как раньше времени не угробить машину с карбюраторным двигателем

Несмотря на то, что в России из года в год растут продажи автомобилей, оснащенных дизелями и инжекторными моторами, значительную часть парка легковушек до сих пор составляют машины с карбюраторными движками, в основном отечественного производства. По оценкам экспертов, количество таких авто в нашей стране достигает нескольких миллионов. Неудивительно, что практически все ведущие производители автохимии не только не сокращают, но даже разрабатывают новые препараты для обслуживания карбюраторного топливного оборудования.
Более детально об этом речь пойдет ниже, а пока же остановимся на тех моментах, которые определяют живучесть подобных силовых агрегатов. Как отмечают специалисты по ремонту автомобильных моторов, главным достоинством карбюраторной подачи бензина во впускной тракт является ее функциональная простота и, как следствие, надежность и неприхотливость в обслуживании. Более того, на некоторых рабочих режимах карбюраторы показывают себя даже лучше иных «впрысковых» топливных систем.
Но при этом есть и очевидные минусы. Так, из-за наличия в карбюраторе подвижных элементов для механического управления смесеобразованием, его детали в ходе эксплуатации не только изнашиваются, но и довольно сильно загрязняются, что приводит к серьезным проблемам в работе других узлов двигателя. Загрязняется карбюратор в основном из-за плохого топлива. Содержащиеся в таком горючем примеси образуют на деталях нагар и масляную плёнку.
Кроме того, вредное воздействие на карбюратор могут оказывать и такие факторы, как некачественное моторное масло или его переизбыток в системе смазки, что со временем также приводят к появлению грязи и углеродистых отложений в топливной системе. В частности, переизбыток масла засоряет датчики и дроссельную заслонку во впускном коллекторе.
Негативные последствия всего этого не заставят себя ждать. Их может быть целый букет — и повышенный расхода топлива, и нагар на свечах зажигания, и нестабильная работа мотора на холостом ходу, и затрудненный запуск холодного двигателя (особенно зимой), и заметное уменьшение его нормативной мощности.
Именно поэтому, чтобы не возникало подобных проблем, карбюратор необходимо регулярно (как минимум — один раз в сезон) обслуживать и обязательно проводить его чистку. Для качественного выполнения этой процедуры важно соблюдать последовательность действий. Сначала карбюратор отмывают снаружи, для чего снимают с автомобиля, затем тщательно очищают корпус, внешние механизмы и узлы. Потом чистят уже внутренние жиклеры и заслонки. Обязательно нужно обработать и сетчатый фильтр, который желательно проверять каждые 50 000 км пробега или раз в полгода.
Все отмеченные выше операции, как правило, проводят с использованием специальных спреев или (что предпочтительнее) аэрозолей. В розничной продаже таких средств представлено немало, причем значительную их долю составляют отечественные продукты.
К слову, некоторые из них по своим эксплуатационным и стоимостным показателям составляют достойную конкуренцию импортным аналогам. Наглядный пример — новый российский аэрозольный очиститель карбюратора марки Ruseff, который появился на рынке в начале нынешнего сезона.
Как показал практический опыт, данный аэрозоль продемонстрировал высокую эффективность при проведении как внутренней чистки карбюратора, так и при его наружной обработке. Средство быстро и качественно очищает топливоподающие каналы и камеры, жиклеры, дроссельную заслонку, клапан вентиляции картерных газов и полностью восстанавливает подвижность воздушной заслонки.
Во время такой аэрозольной очистки, в карбюраторе растворяются и затем удаляются все виды загрязнений: смолы, нагар и другие отложения, образующихся в процессе эксплуатации. Благодаря этому, практически полностью восстанавливается нормативная мощность двигателя, улучшается его холодный запуск, а попутно нормализуется и расход топлива.
И, кстати сказать, помимо плановых сезонных процедур, очиститель карбюратора от Ruseff рекомендуется регулярно использовать в качестве эффективного профилактического средства.