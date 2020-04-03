Как и где найти редкую автомобильную прокладку

Новый мир, который светит всем нам после окончании пандемии коронавируса, точно потребует пересмотреть свои взгляды на автомобиль: одна из самых дорогих покупок в жизни вынуждена будет служить дольше, потому что финансов на полную замену в ближайшие месяцы и даже годы хватит не у всех. Машину нужно будет ремонтировать, а тот ремонт, необходимость которого раньше вела прямиком в автосалон, завтра уже не будет казаться столь фатальным. Будем чинить.
Узлы всегда можно перебрать или найти подержанными, электронику вновь начнут восстанавливать — делали и раньше, сделают и сейчас. А вот разные мелкие «расходники» превратятся в настоящую головную боль. Дьявол, как известно, кроется в мелочах. Одна из них — прокладки. Они нужны для плотного сочленения агрегатов и предотвращают возникновения течей технических жидкостей — масла, антифриза, бензина и так далее.
Владельцы отечественных авто знают о природной кривизне узлов, поэтому на различные формирователи и заменители надеятся с оглядкой. Добавляют для закрепления результата, но для полной замены не используют. Хозяева подержанных иномарок сталкиваются с этой проблемой лишь со временем — от перегрева мотора и, как следствие, всего «подкапотного» не защищен никто. Так что вопрос приобретения прокладок однажды возникнет.
Комплект — дорого, а отдельно сейчас никто не возит. Как быть? Можно, конечно, поискать, найти в Москве, Питере, Новосибирске или Владивостоке, но надежда на «Почту да и, чего греха таить, на честность продавца тает день ото дня. А в родном городе конкретной прокладочки может и не быть. Одним словом, самое время 'расчехлить» дедовские методы — в СССР прокладки делали сами, даже не пытаясь ходить по магазинам.
Первое, о чем нужно позаботиться заранее,так это найти нужный материал для уплотнителя — паронит (эластичная смесь асбестовых волокон и синтетического каучука, выпускаемая в листах). Срок годности у нее — как у молотка, поэтому идеально будет разыскать на гаражной полке старый советский паронит. Он стократ надежнее и качественнее современного. Обратите внимание на толщину материала — это важно. Кстати, лист паронита 50х50 см стоит 200 рублей. Обзаведясь подходящим по размеру куском, делаем выкройку. Можно, конечно, скачать из интернета, но идеальный вариант — аккуратно снять старую прокладку и перерисовать. Так будет точнее. Сделать это, к слову, легче всего с помощью ножа. Просто срезать.
Итак, выкройка готова, дело за малым: вырезать. Острым ножом вырезаем контур и не трогаем отверстия — их нужно пробить специальными пробойниками, которые наверняка найдутся у более опытных соседей по гаражному кооперативу. На худой конец — на доске бесплатных объявлений. Цена вопроса — около 500 рублей.
Таким нехитрым и недолгим способом можно самостоятельно сделать фактически любую паронитовую прокладку, которая прослужит не меньше, чем оригинальная. Уплотнитель не придется искать и ждать доставки, а качество и количество нужных элементов зависит только от вас. Двойная удача всего за тысячу рублей. И, к слову, неплохая идея для своего маленького «свечного заводика».