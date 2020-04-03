Как и где найти редкую автомобильную прокладку

Новый мир, который светит всем нам после окончании пандемии коронавируса, точно потребует пересмотреть свои взгляды на автомобиль: одна из самых дорогих покупок в жизни вынуждена будет служить дольше, потому что финансов на полную замену в ближайшие месяцы и даже годы хватит не у всех. Машину нужно будет ремонтировать, а тот ремонт, необходимость которого раньше вела прямиком в автосалон, завтра уже не будет казаться столь фатальным. Будем чинить.

Узлы всегда можно перебрать или найти подержанными, электронику вновь начнут восстанавливать — делали и раньше, сделают и сейчас. А вот разные мелкие «расходники» превратятся в настоящую головную боль. Дьявол, как известно, кроется в мелочах. Одна из них — прокладки. Они нужны для плотного сочленения агрегатов и предотвращают возникновения течей технических жидкостей — масла, антифриза, бензина и так далее.

Владельцы отечественных авто знают о природной кривизне узлов, поэтому на различные формирователи и заменители надеятся с оглядкой. Добавляют для закрепления результата, но для полной замены не используют. Хозяева подержанных иномарок сталкиваются с этой проблемой лишь со временем — от перегрева мотора и, как следствие, всего «подкапотного» не защищен никто. Так что вопрос приобретения прокладок однажды возникнет.