Как с минимальными затратами защитить днище автомобиля, попутно улучшив звукоизоляцию кузова?

Заядлые грибники, рыбаки и охотники, а также любители активного отдыха, двигаясь на автомобиле к намеченной цели, нередко вынуждены проезжать сложные участки грунтовых дорог, а то и вовсе форсировать бездорожье. Хорошо, когда для этих целей есть рамный джип с большим клиренсом, который позволяет не задумываться о выборе направления движения. Но большинство автолюбителей владеет обычными легковыми автомобилями, под днищем которых можно намерить 150, 160, 170, в лучшем случае 190—200 мм дорожного просвета. Стоит на «пузотерке» съехать с асфальтированной дороги, как по днищу начнут чиркать камни и коряги. Хорошенько «приложившись» можно не просто поцарапать, а запросто содрать заводское защитное покрытие. В оголенный металл тут же вцепится коррозия и, если вовремя не принять мер, то можно доездиться и до дыр в днище!

Восстановить штатную защиту и при этом дополнительно улучшить звукоизоляцию днища и колесных арок можно, используя специальные полимерно-битумные мастики. Благо предложение по ним на рынке довольно широкое. Безусловно, лучшие результаты дают составы для профессионального применения. Однако, они предполагают использование специального пневматического инструмента (пистолеты и компрессоры).