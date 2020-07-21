Как с минимальными затратами защитить днище автомобиля, попутно улучшив звукоизоляцию кузова?

Заядлые грибники, рыбаки и охотники, а также любители активного отдыха, двигаясь на автомобиле к намеченной цели, нередко вынуждены проезжать сложные участки грунтовых дорог, а то и вовсе форсировать бездорожье. Хорошо, когда для этих целей есть рамный джип с большим клиренсом, который позволяет не задумываться о выборе направления движения. Но большинство автолюбителей владеет обычными легковыми автомобилями, под днищем которых можно намерить 150, 160, 170, в лучшем случае 190—200 мм дорожного просвета. Стоит на «пузотерке» съехать с асфальтированной дороги, как по днищу начнут чиркать камни и коряги. Хорошенько «приложившись» можно не просто поцарапать, а запросто содрать заводское защитное покрытие. В оголенный металл тут же вцепится коррозия и, если вовремя не принять мер, то можно доездиться и до дыр в днище!
Восстановить штатную защиту и при этом дополнительно улучшить звукоизоляцию днища и колесных арок можно, используя специальные полимерно-битумные мастики. Благо предложение по ним на рынке довольно широкое. Безусловно, лучшие результаты дают составы для профессионального применения. Однако, они предполагают использование специального пневматического инструмента (пистолеты и компрессоры).
Собственно, достойную альтернативу для самостоятельного применения некоторые производители выпускают в аэрозольной упаковке, например, известный российский завод ASTROhim. По качеству образуемой защитной пленки этот состав ничем не уступает именитым дорогостоящим препаратам, при этом его ценник заметно ниже. Покрытие отличается высокой ударопрочностью и эластичностью, оно обладает непроницаемостью для кислорода воздуха и агрессивных химических соединений. Кроме того, ему не страшны ни камни, летящие из-под колес, ни противогололедные реагенты. Благодаря отличной адгезии оно прочно держится на поверхности и не растрескивается.
Есть еще ряд требований, соответствовать которым обязаны профессиональные составы. В частности, содержать в своем составе антикоррозионные компоненты, которые будут предотвращать развитие окислительных процессов. И, конечно же, обладать широким рабочим температурным диапазоном, в пределах которого покрытие сохраняет свою эластичность и прочность. Эти особенности в том числе присущи вышеупомянутой мастике от ASTROhim, позволяя получить качественное покрытие и при этом значительно сэкономить бюджет автовладельца.
Кстати, если у вас абсолютно новый автомобиль, то не стоит ждать, когда «возникнет повод» заглянуть под его днище. Дополнительная обработка особо уязвимых зон (как минимум незакрытые пластиковыми щитками части днища) антикоррозийной полимерно-битумной мастикой не просто убережет их от пескоструя и послужит защитой при контакте с различными предметами (камни и коряги), но и улучшит акустический комфорт в машине. Благодаря аэрозольному распылению составом можно легко и просто обработать сварные швы рам внедорожников. Не стоит дожидаться когда абразив и коррозия ослабят «хребет», на котором смонтирован кузов и основные агрегаты джипа.