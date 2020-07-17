Судьба картошки: почему не стоит покупать парковочное место на многоуровневой стоянке

Аргументов в пользу покупки «автомобильной недвижимости» можно привести сразу несколько. Во-первых, машины, простаивающие под окнами жилых домов, зачастую подвергаются нападениям злоумышленников или неаккуратных водителей, которые своими транспортными средствами наносят увечья окружающим авто.

Во-вторых, даже несмотря на разного рода экономические кризисы, машин в мегаполисах с каждом годом становится все больше, а свободных парковочных мест, как следствие, меньше. К тому же власти с завидной регулярностью добавляют все новые и новые адреса в перечень платных стоянок.

Но и на этом еще не все.