Судьба картошки: почему не стоит покупать парковочное место на многоуровневой стоянке

Аргументов в пользу покупки «автомобильной недвижимости» можно привести сразу несколько. Во-первых, машины, простаивающие под окнами жилых домов, зачастую подвергаются нападениям злоумышленников или неаккуратных водителей, которые своими транспортными средствами наносят увечья окружающим авто.
Во-вторых, даже несмотря на разного рода экономические кризисы, машин в мегаполисах с каждом годом становится все больше, а свободных парковочных мест, как следствие, меньше. К тому же власти с завидной регулярностью добавляют все новые и новые адреса в перечень платных стоянок.
Но и на этом еще не все.
Вспомним абсурдную концепцию «Дворы без машин», которую сейчас так активно продвигают столичные власти. Для тех, кто в танке, поясним: суть этой программы в том, чтобы полностью перенести парковки из дворов на специально обустроенные территории, освободив место для детских и спортивных площадок, лавочек и т. д. Москвичей, естественно, никто не спросил, а нужно ли оно вообще. Впрочем, удивляться здесь нечему…
Новые жилые комплексы, растущие как грибы после дождя, в большинстве своем могут предложить для безпроблемной парковки только подземные гаражи. Но не исключено, что в обозримом будущем не станет и их. Однако купить машиноместо под собственным домом — значит оплатить еще примерно одну треть от стоимости квартиры. И за что? За 13м² бетонной плиты? Кроме машины на площадке ничего не оставишь, да и сохранность автомобиля никто не гарантирует.
Остается, по сути, один вариант — машино-место на многоуровневой уличной парковке.
Прогуляемся по сайтам, где публикуются объявления о продаже недвижимости — увидим, что стоимость этого «пяточка счастья» на многоуровневой стоянке в Новой Москве — то есть, даже за МКАД — доходит до 800 000 рублей. Конечно, ценник зависит от дополнительных услуг: «продвинутости» охранных систем, наличия автомойки, небольшой ремонтной мастерской и прочего. За места на самых «голых» стоянках просят в среднем 250 000 целковых.
Что же до зоны МКАД-ТТК, то там площадки в «Народных гаражах» предлагаются по цене от 400 000 рублей. Еще куда не шло. Однако, опять же, за эти деньги мы получаем небольшой кусочек бетона в открытом комплексе. Да, вы избавитесь от необходимости наматывать каждый вечер круги вокруг двора в поисках свободного местечка. Но, по сути, ваша машина будет так же стоять на улице — на простейших многоуровневых парковках отсутствуют системы отопления и вентиляции. И защиты от окружающих вредителей, как и угонщиков, никакой.
Но что же тогда делать?
В качестве альтернативы тем, кому стало невыносимо парковаться во дворе, можно предложить аренду машино-мест в тех же самых многоуровневых парковках. Этот вариант куда бюджетнее. Скажем, в районе Марьино площадки в более-менее «богатых» комплексах — с мойками, сервисами и прочими благами — сдаются по цене 4000 рублей в месяц. На те же 400 000 целковых, которые вы могли бы потратить одномоментно, приобретая место в собственность, сможете парковаться чуть больше 8 лет.
А 8 лет — большой срок. Учитывая рвение властей к уничтожению частного транспорта как класса — а назвать постоянное увеличение разнообразных автопоборов иными словами нельзя — быть может, вы, как и многие другие водители, через пару лет вообще откажетесь от собственной машины. Легко ли будет потом перепродать этот голый кусок бетона — большой вопрос.
Другой вариант — купить машино-место в гараже. Да, это совершенно иные деньги — придется воздержаться от заграничных отпусков, а возможно даже влезть в кредиты. Зато в вашем распоряжении окажется полноценный бокс, в котором вы сможете хранить не только машину, но и всевозможные предметы обихода, запылившиеся на балконе.
Правда, здесь перед покупкой стоит уделить особое внимание инспекции климатической обстановки. Хорошая вентиляция и умеренная влажность воздуха — залог «здоровья» кузова.
И мешков урожая с дачи…