Какую «незамерзайку» предпочтительнее заливать в авто в межсезонье

Отечественный рынок автомобильных стеклоомывающих жидкостей за последние годы претерпел определенные позитивные изменения. В первую очередь — в части расширения ассортимента и некоторого улучшения качества продукции. Например, сегодня наряду с четко выраженными сезонными составами, выпускаемыми либо для лета, либо для зимы, в продаже также присутствуют жидкости, скажем так, межсезонного применения.

Несмотря на то, что многие из них по умолчанию обозначаются как зимние, сами они рассчитаны лишь на заморозки, характеризующиеся относительно небольшими отрицательными температурами (5—7 градусов ниже нуля). Использование таких стеклоомываек особенно актуально в период ранней весны или затянувшейся теплой осени, что, к слову, мы можем наблюдать сейчас в ряде российских регионов, включая Подмосковье и столицу.

Залив «межсезонную» «незамерзайку» в бачок автомобильного стеклоомывателя, можно уже быть уверенным в том, что она наверняка не застынет там при внезапном похолодании.