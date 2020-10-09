Какую «незамерзайку» предпочтительнее заливать в авто в межсезонье

Отечественный рынок автомобильных стеклоомывающих жидкостей за последние годы претерпел определенные позитивные изменения. В первую очередь — в части расширения ассортимента и некоторого улучшения качества продукции. Например, сегодня наряду с четко выраженными сезонными составами, выпускаемыми либо для лета, либо для зимы, в продаже также присутствуют жидкости, скажем так, межсезонного применения.
Несмотря на то, что многие из них по умолчанию обозначаются как зимние, сами они рассчитаны лишь на заморозки, характеризующиеся относительно небольшими отрицательными температурами (5—7 градусов ниже нуля). Использование таких стеклоомываек особенно актуально в период ранней весны или затянувшейся теплой осени, что, к слову, мы можем наблюдать сейчас в ряде российских регионов, включая Подмосковье и столицу.
Залив «межсезонную» «незамерзайку» в бачок автомобильного стеклоомывателя, можно уже быть уверенным в том, что она наверняка не застынет там при внезапном похолодании.
Отметим, что «незамерзайки» данной категории сегодня представлены как зарубежными, так и отечественными продуктами, причем ассортимент последних из года в год пополняется новыми препаратами.
Так, например, пару недель назад в руки тест-редакторов портала «АвтоВзгляд» попала очередная российская новинка, которая была подвергнута жестким испытаниям по нескольким параметрам. О результатах тестирования мы расскажем ниже, а пока напомним, что любая низкотемпературная стеклоомывающая жидкость, применяемая в автомобиле, должна соответствовать целому ряду требований.
Прежде всего, это относится к температурным и моющим свойствам препарата, а также к показателям его эксплуатационной безопасности. В частности, если говорить о безопасности, то качественная жидкость при использовании в омывателе головных фар автомобиля не должна приводить к их помутнению и — самое главное — должна быть химически нейтральной к лакокрасочному покрытию кузова и других его элементов (пластика, резины).
Кстати, производители автохимии вполне четко представляют, насколько важна безопасность для автовладельца в данном вопросе, поэтому на канистрах многих продуктов часто можно видеть успокаивающую фразу типа: «Безопасно для лакокрасочного покрытия». Но всегда ли соответствует это действительности? Вот здесь как раз и стоит вернуться к теме контрольного тестирования отечественной стеклоомывайки, о котором мы завели разговор выше.
Речь идет о новой «межсезонной» «незамерзайке» под названием «Зимний стеклоомыватель −5», недавно поступившей в продажу под брендом Ruseff. Проверочные испытания выявили у этой жидкости отличные моющие свойства, благодаря чему она не оставляет после высыхания разводов и следов на стекле.
Кроме того, препарат обладает приятным запахом вишни и имеет соответствующий яркий цвет. Учитывая этот факт, эксперты в ходе теста решили проверить воздействие красителя, содержащегося в жидкости, на лакокрасочное покрытие (ЛКП).
Для этой цели на пластину, окрашенную светлой автоэмалью, в небольшом количестве периодически наносилась жидкость Ruseff. После каждой обработки пластина выдерживалась на открытом воздухе до полного высыхания ЛКП. Такой цикл тестирования поддерживался в течение пяти дней, однако даже после этого на поверхности эмали не было обнаружено следов красящего вещества.
Что наглядно свидетельствует о высоком качестве компонентов, используемых в новом автомобильном стеклоомывателе. Чего не скажешь о некоторых других аналогичных продуктах, которые в настоящее время находятся на испытаниях в редакции. О результатах их тестирования мы расскажем в ближайшее время.