Большой тест спреев-очистителей тканевой обивки салона машины

Повышенный интерес автомобилистов к специализированным походным пятновыводителям вряд ли можно назвать праздным, особенно в ситуациях, когда в машине постоянно приходится возить малолетних детей или братьев наших меньших.

Как известно, основная масса современных авто комплектуется креслами с тканевой обивкой, которая, в отличие от кожи, кожзаменителя или винила, пачкается гораздо быстрее. И если, например, пятна томатного сока, который ребенок по неосторожности пролил на кожаную сидушку, в большинстве случаев можно быстро удалить одним движением увлажняющей салфетки или губки, смоченной в воде, то с тканевым покрытием такая вольность не прокатит.

Чаще всего при попытке удалить даже относительно небольшое загрязнение (например, с помощью мокрой губки), приведет к тому, что пятно лишь «расползется» по креслу и увеличится в размерах. Такие последствия особенно наглядно визуализируются при чистке велюровой обивки сидений, после чего автовладельцу приходится ехать в автосервис и заказывать химчистку салона. Впрочем, этого вполне можно избежать…