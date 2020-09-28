Большой тест спреев-очистителей тканевой обивки салона машины

Повышенный интерес автомобилистов к специализированным походным пятновыводителям вряд ли можно назвать праздным, особенно в ситуациях, когда в машине постоянно приходится возить малолетних детей или братьев наших меньших.
Как известно, основная масса современных авто комплектуется креслами с тканевой обивкой, которая, в отличие от кожи, кожзаменителя или винила, пачкается гораздо быстрее. И если, например, пятна томатного сока, который ребенок по неосторожности пролил на кожаную сидушку, в большинстве случаев можно быстро удалить одним движением увлажняющей салфетки или губки, смоченной в воде, то с тканевым покрытием такая вольность не прокатит.
Чаще всего при попытке удалить даже относительно небольшое загрязнение (например, с помощью мокрой губки), приведет к тому, что пятно лишь «расползется» по креслу и увеличится в размерах. Такие последствия особенно наглядно визуализируются при чистке велюровой обивки сидений, после чего автовладельцу приходится ехать в автосервис и заказывать химчистку салона. Впрочем, этого вполне можно избежать…
Как показывает практика, в большинстве случаев многие загрязнения тканевой обивки салона вполне можно ливидировать без каких-либо последствий для последней. Причем сделать это можно самостоятельно, имея под рукой соответствующие средства автокосметики. А таковых сегодня в продаже более чем достаточно, ведь почти у каждого из ведущих автохимических или автокосметических брендов, представленных в нашей стране, в ассортименте имеются очистители тканевой обивки.
Спектр продукции этой категории постоянно обновляется, и в продаже регулярно появляются препараты с модифицированными рецептурами и различными вариантами фасовок. Качество чистки у этих средств тоже разное, а вот насколько по данному показателю они отличаются друг от друга — это мы и решили выяснить во время практических испытаний, организованных порталом «АвтоВзгляд» совместно с информационно-аналитическим порталом«АвтоПарад». Для чего перед началом тестирования было закуплено семь образцов популярных «тканевых» очистителей, представленных отечественными и иностранными брендами.
Отметим, что очистители ткани в настоящее время выпускают в двух основных вариантах фасовки. Первый — аэрозольные баллончики, у которых распыление происходит за счет давления сжатого газа, второй — спреи, распыляемые за счет мускульной силы. Последние для удобства снабжаются нажимными элементами (кнопками или гашетками-триггерами), поэтому интенсивность распыления состава из таких флаконов зависит исключительно от того, насколько энергично вы работаете пальцами, нажимая на исполнительный элемент.
Так вот, для нынешнего теста мы использовали исключительно спреи, содержимое флаконов которых представляют собой жидкость для чистки салонной обивки. Из всей отобранной «семерки» продуктов четыре образца — составы российских брендов Grass, Lavr, Ruseff и AVS Crystal. Остальные — представители хорошо известных у нас зарубежных торговых марок: немецких Mannol и Pingo, а также американской Runway. При этом, что любопытно, «тканевые» спреи брендов Pingo и Runway производятся на российских химических предприятиях.
Теперь несколько слов относительно методики испытаний. Чтобы проверить реальные чистящие свойства спреев, эксперты решили создать достаточно жесткие условия для испытуемых образцов.
Каждому из них предстояло очистить ткань, основательно испачканную искусственными загрязнителями. К слову, в качестве таковых использовались самые что ни есть натуральные ингредиенты, а именно такие популярные приправы, как томатный кетчуп, соевый соус и горчица. Продукты наносились на контрольные полоски ткани, которую широко используют для обивки кресел.
Подготовленные таким образом «лоскуты» высушивались в течение нескольких часов до образования корочки в местах загрязнений. Уже после этого с ними начинали работать эксперты. Суть «очищающего» эксперимента состояла в следующем.
Подсохшие пятна кетчупа, соуса и горчицы обрабатывались исследуемым препаратом, сама ткань в горизонтальном положении выдерживались в течение нескольких минут, после чего эксперт пробовал удалить каждый вид загрязнения с помощью губки.
Результат проведенной таким способом очистки считался отличным, если контрольную полоску ткани удавалось полностью освободить от пятен уже за первый цикл обработки. Если на поверхности оставались небольшие следы загрязнений, но их удавалось убрать в ходе повторной обработки, образцу ставилась оценка «хорошо». Наконец, если ткань приходилось обрабатывать трижды, пятновыводитель получал «тройку».
К общему удовлетворению экспертов, в целом все препараты со своей задачей справились, а из семи образцов «троечную» оценку в ходе нынешнего сравнительного теста получил только один.
Им оказался известный российский бренд Lavr, который и застолбил за собой статус аутсайдера (7-е место по итогам испытаний, проведенных в рамках отмеченной выше методики). Все остальные участники отработали на «хорошо» и «отлично», что, в общем-то, свидетельствует о достаточно высоком качестве очистителей ткани, представленных сегодня на рынке. Достаточно сказать, что в группу «хорошистов» вошло сразу четыре препарата — такие известные очистители ткани Grass, AVS Crystal, Mannol и Pingo.
Для того, чтобы «спозиционировать» их относительно друг друга в своей категории, эксперты задействовали фактор цены, а именно розничную стоимость каждого образца, приведенную к 100 мл объема флакона. Очевидно, что чем меньше данный показатель — тем лучше. В результате, с учетом ценового фактора, места, занятые препаратами-«хорошистами» в итоговом тестовом рейтинге, распределились следующим образом.
На 6-м месте оказался немецкий очиститель Mannol (35 ₽/100 мл), 5-е досталось его российскому аналогу Grass (32 ₽/100 мл), отечественный AVS Crystal (30 ₽/100 мл) оставил за собой 4-ю позицию, а почетное 3-е место с ценой 19 ₽/100 мл досталось бренду Pingo (Германия).
Что касается продуктов-«отличников», то в эту категорию попали два проверенных образца — американский универсальный очиститель салона Runway и новый отечественный спрей-очиститель марки Ruseff под названием «Химчистка салона». Если сравнивать эти составы между собой по ценовому фактору, то здесь «американец» сильно проигрывает российскому аналогу — за 100 мл Runway (75 ₽) придется заплатить в два с лишним раза больше, чем за Ruseff (35 ₽).
В итоге, благодаря ценовому фактору и высокому качеству обработки ткани, «Химчистка салона» от Ruseff уверенно заняла первое место в лидирующей группе, закрепив за собой статус победителя сравнительного теста. Американскому очистителю салона досталось «серебряное» 2-е место, что, в общем, тоже довольно неплохо.
…Итак, несмотря на то, что все образцы очистителей тканевой обивки салона авто в общем и целом справились с трудно удаляемыми контрольными загрязнениями, по своей эффективности, а также по стоимости, они между собой все же различаются, причем иногда довольно существенно. Полагаем, что эти факторы, а также результаты проведенного сравнительного тестирования окажут автомобилистам помощь при выборе конкретного продукта.