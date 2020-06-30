Какие салонные фильтры лучше всего использовать в авто

Безусловно, все наши болезни от нервов и слабого иммунитета. Поэтому фильтры, установленные в салоне авто, естественно, не панацея. Однако защитных свойств у них хватает, и чем лучше очищается воздух, тем меньше шансов подцепить какую-нибудь заразу. Портал «АвтоВзгляд» познакомился с новыми предложениями рынка фильтрующих салонных элементов, и готов порекомендовать лучшие из них.
ЧТО ТАКОЕ ПОЛИФЕНОЛ
Немецкая компания MANN+Hummel представила на российском рынке свежую линейку очистителей воздуха MANN-Filter FreciousPlus с особым биофункциональным покрытием, обладающим антимикробными и антиаллергенными свойствами. Так называемый полифенольный состав действует, словно клетка, связывая «гуляющие» в воздухе аллергены между собой, нейтрализуя их. Фильтрующий материал способен задерживать попадание в салон мелкодисперсной пыли, частиц резины, сажи, более крупных и твердых частиц загрязнений.
Отдельная роль в фильтрах FreciousPlus отведена уникальным гранулам активированного угля, фактически блокирующего проникновение в автомобиль вредных газов, включая озон, оксиды азота и диоксид серы. К тому же, благодаря ему эффективно нейтрализуются неприятные запахи, то и дело желающие просочиться в салон. Немаловажной особенностью фильтрации является и то, что она предотвращает образование плесени, а заодно и подавляет рост патогенной микрофлоры, не давая возможности размножаться вредным для дыхательных путей человека микроорганизмам.
ПЯТЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ
Mahle — еще одна немецкая компания, специализирующаяся, в частности, на разработке салонных фильтров, презентовала в России антибактериальную новинку с пятислойным уровнем защиты. Благодаря широкополосной технологии S5, примененной при разработке CareMetix, фильтрующий элемент способен обеззараживать до 100 000 литров воздуха в день. Он отличается наличием особенного пылепоглощающего состава, способного сдерживать частицы всевозможных загрязнений.
Помимо прочего, говоря о фильтрах CareMetix, нельзя не упомянуть про биофункциональное покрытие с активированным углем и уникальным молекулярным слоем. Проще говоря, этот фильтр спасает водителя и пассажиров не только от проникновения внутрь автомобиля копоти и выхлопных газов, но еще и предотвращает появление плесени и распространение опасных бактерий. Отдельного внимания заслуживает специальный защитный слой, минимизирующий попадание в салон неприятных уличных запахов.
НАНОФИБРА ПЛЮС ЭЛЕКТРОСТАТИКА
Японцы шагнули еще дальше, создав инновационные комбинированные фильтры на основе так называемых нанофибровых и электростатических технологий. Мало того, что в фильтрующем материале Denso задействовано пять отдельных слоев, удерживающих до 100% вредных частиц и загрязняющих веществ, так он еще и оснащен дополнительным слоем из активированного угля. Иными словами, в салон не просочится даже пыльца, вызывающая аллергию. Воздух же при этом будет всегда оставаться свежим, а главное — действительно чистым.
Если говорить подробнее о процессе электростатического устранения, то речь идет о нейтрализации мельчайших вредных частиц с временными или постоянными зарядами, которые притягиваются и удерживаются в фильтрующей камере за счет электростатического взаимодействия. А нанофибровые покрытия фильтра заботятся не только об обитателях салона, но и о самом автомобиле. Иначе говоря, вплетенный в фильтр слой тончайших волокон способен предотвратить падение давления воздуха, а это значит, что автовладельцу не стоит волноваться о нарушениях в работе систем вентиляции, отопления и кондиционирования. Вот ведь действительно защита по всем фронтам.
…Как мы видим, современные технологии не стоят на месте. С каждой новой разработкой специалисты делают большие и очевидные шаги вперед. Сомневаться не стоит, что создатели салонных фильтров, призванных беречь здоровье автомобилистов и сохранять ресурс ряда систем самого «железного коня», будут эволюционировать и в дальнейшем, о чем мы обязательно проинформируем наших читателей.