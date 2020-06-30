Какие салонные фильтры лучше всего использовать в авто

Безусловно, все наши болезни от нервов и слабого иммунитета. Поэтому фильтры, установленные в салоне авто, естественно, не панацея. Однако защитных свойств у них хватает, и чем лучше очищается воздух, тем меньше шансов подцепить какую-нибудь заразу. Портал «АвтоВзгляд» познакомился с новыми предложениями рынка фильтрующих салонных элементов, и готов порекомендовать лучшие из них.

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИФЕНОЛ

Немецкая компания MANN+Hummel представила на российском рынке свежую линейку очистителей воздуха MANN-Filter FreciousPlus с особым биофункциональным покрытием, обладающим антимикробными и антиаллергенными свойствами. Так называемый полифенольный состав действует, словно клетка, связывая «гуляющие» в воздухе аллергены между собой, нейтрализуя их. Фильтрующий материал способен задерживать попадание в салон мелкодисперсной пыли, частиц резины, сажи, более крупных и твердых частиц загрязнений.