Как выбрать правильное моторное масло для авто, работающего на газе

Одной из первых, кто анонсировал начало производства таких смазок, стала немецкая компания Liqui Moly. Речь идет о двух синтетических маслах серии Optimal New Generation, созданных на основе современных НС-технологий.

По оценкам отечественных специалистов, изучивших оба продукта (один с индексом вязкости 5W30, второй — с индексом 5W40), они идеально походят для машин, работающих на газовом топливе, применяемом во многих российских регионах. Новинки относятся к классу Mid SAPS, что говорит о наличии в нем специально модифицированного пакета присадок с ограниченным содержанием цинка, фосфора и серы. Такой набор компонентов минимизирует образование вредных зольных отложений в двигателе при сгорании газовоздушной смеси.

Что касается применимости, то оба «оптимальных» масла серии New Generation предназначены для большинства легковушек европейских (VW, Audi, Skoda, BMW, Merсedes, Opel, Citroёn), а также корейских и китайских марок, в том числе собранных в России. Что неудивительно, ведь оба продукта соответствуют качеству API SN plus, ACEA C2\C3 и требованиям МВ 229.31. Поэтому новые Optimal New Generation можно заливать и в двигатели машин, катализаторы или сажевые фильтры которых требуют обязательного использования малозольного моторного масла.