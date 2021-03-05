Как выбрать правильное моторное масло для авто, работающего на газе

Большинством экспертов уже давно была отмечена специфичность российского авторынка. Для него характерны тяжелые условия эксплуатации, разнообразие климатических зон, низкокачественное топливо, плохое состояние дорог (вследствие чего серьезная нагрузка ложится на элементы шасси и подвески), обилие пробок и большое количество старых авто. С развитием инфраструктуры, технологий и маркетинга ряд неблагоприятных факторов удалось сгладить.

Например, существенно изменилось отношение к автомобилю и его техобслуживанию, ведь для большинства граждан транспортное средство по сей день сродни предметам роскоши. Положительным сдвигам в немалой степени поспособствовали и автопроизводители со своими новыми технологиями и принципами автомобилестроения, и государство, приложившее усилия по повышению качества отечественного топлива и дорог.

Все эти изменения напрямую затронули и такую область промышленности, как производство моторных масел, которые ежегодно совершенствуются в связи с ужесточением экологических норм.