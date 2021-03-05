Как выбрать правильное моторное масло для авто, работающего на газе

Большинством экспертов уже давно была отмечена специфичность российского авторынка. Для него характерны тяжелые условия эксплуатации, разнообразие климатических зон, низкокачественное топливо, плохое состояние дорог (вследствие чего серьезная нагрузка ложится на элементы шасси и подвески), обилие пробок и большое количество старых авто. С развитием инфраструктуры, технологий и маркетинга ряд неблагоприятных факторов удалось сгладить.
Например, существенно изменилось отношение к автомобилю и его техобслуживанию, ведь для большинства граждан транспортное средство по сей день сродни предметам роскоши. Положительным сдвигам в немалой степени поспособствовали и автопроизводители со своими новыми технологиями и принципами автомобилестроения, и государство, приложившее усилия по повышению качества отечественного топлива и дорог.
Все эти изменения напрямую затронули и такую область промышленности, как производство моторных масел, которые ежегодно совершенствуются в связи с ужесточением экологических норм.
Особо стоит отметить «транспортно-экологические» подвижки. Так, полгода назад стартовала федеральная программа по льготному переоборудованию транспортных средств на газомоторное топливо, в рамках которой государство берет на себя оплату 70% стоимости перевода автомобиля на метан, а «Газпром» обещает кешбэк в размере 30% при заправке газом на его АЗС.
Если госпрограмма найдет отклик в сердцах автовладельцев, можно смело рассчитывать на улучшение экологической ситуации, особенно в крупных населенных пунктах, а водителей ждет существенная экономия на затратах по приобретению топлива.
Все это звучит хорошо, вот только те, кто все-таки решит перейти на газ, не должны забывать, что двигатель с газобаллонным оборудованием (ГБО) нуждается в особом уходе и постоянном мониторинге рабочих параметров. Например, для его корректной работы необходимы и соответствующие моторные масла.
В связи с этим стоит напомнить, что при сгорании газовоздушной смеси выделяется огромное количество водяных паров, концентрация которых существенно больше, нежели в бензиновых и дизельных моторах. Эти пары довольно легко способны проникать в систему смазки, поэтому моторные масла для двигателей с ГБО должны иметь высокую степень устойчивости к обводнению.
В противном случае качество смазки серьезно ухудшится, усилится ее окисление, в результате чего внутренние элементы силового агрегата будут хуже смазываться, появятся очаги коррозии, что в конечном итоге приведет к механическим дефектам. Кроме того, газовоздушная смесь обладает некоторыми особенностями, которые способствуют появлению в камере сгорания твердых микропластов сгоревшего масла (зольные отложения). Это также отрицательно сказывается на рабочих характеристиках мотора.
Чтобы исключить указанные негативные моменты, необходимо использовать малозольные масла, для которых характерно пониженное содержание металлорганических присадок. И подобные смазывающие материалы уже активно продаются на отечественном рынке.
Одной из первых, кто анонсировал начало производства таких смазок, стала немецкая компания Liqui Moly. Речь идет о двух синтетических маслах серии Optimal New Generation, созданных на основе современных НС-технологий.
По оценкам отечественных специалистов, изучивших оба продукта (один с индексом вязкости 5W30, второй — с индексом 5W40), они идеально походят для машин, работающих на газовом топливе, применяемом во многих российских регионах. Новинки относятся к классу Mid SAPS, что говорит о наличии в нем специально модифицированного пакета присадок с ограниченным содержанием цинка, фосфора и серы. Такой набор компонентов минимизирует образование вредных зольных отложений в двигателе при сгорании газовоздушной смеси.
Что касается применимости, то оба «оптимальных» масла серии New Generation предназначены для большинства легковушек европейских (VW, Audi, Skoda, BMW, Merсedes, Opel, Citroёn), а также корейских и китайских марок, в том числе собранных в России. Что неудивительно, ведь оба продукта соответствуют качеству API SN plus, ACEA C2\C3 и требованиям МВ 229.31. Поэтому новые Optimal New Generation можно заливать и в двигатели машин, катализаторы или сажевые фильтры которых требуют обязательного использования малозольного моторного масла.