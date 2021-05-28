Что такое премиальная автокосметика, и кто ее производит

Если нам нужно купить автомобиль, мы идем к дилеру с незапятнанной репутацией. Сумма, которую мы заносим в кассу автосалона крупная, рисковать деньгами нельзя. Если нам нужен автокредит, мы выбираем банк, который не только дает минимальный процент, но и не «кинет», завуалировав мелким шрифтом в договоре скрытые комиссии. Если нам нужно обслужить или отремонтировать машину мы едем на СТО, мастера которого имеют высокую квалификацию и не «разведут» на ненужные работы. А если нам нужны запчасти или средства по уходу за авто, мы ищем их в линейке производителя, который знает толк в своем деле и пользуется доверием автовладельцев.

В мире моторных масел одним из таких производителей является всемирно известная компания Motul. А с недавних пор мы можем доверить ему не только мотор и агрегаты своего авто, но и заботу об ее кузове и салоне. В мае стартовали продажи премиальных средств и аксессуаров линейки автокосметики Car Care от Motul для ухода за автомобилем.