Что такое премиальная автокосметика, и кто ее производит

Если нам нужно купить автомобиль, мы идем к дилеру с незапятнанной репутацией. Сумма, которую мы заносим в кассу автосалона крупная, рисковать деньгами нельзя. Если нам нужен автокредит, мы выбираем банк, который не только дает минимальный процент, но и не «кинет», завуалировав мелким шрифтом в договоре скрытые комиссии. Если нам нужно обслужить или отремонтировать машину мы едем на СТО, мастера которого имеют высокую квалификацию и не «разведут» на ненужные работы. А если нам нужны запчасти или средства по уходу за авто, мы ищем их в линейке производителя, который знает толк в своем деле и пользуется доверием автовладельцев.
В мире моторных масел одним из таких производителей является всемирно известная компания Motul. А с недавних пор мы можем доверить ему не только мотор и агрегаты своего авто, но и заботу об ее кузове и салоне. В мае стартовали продажи премиальных средств и аксессуаров линейки автокосметики Car Care от Motul для ухода за автомобилем.
Перечень средств широк. Начнем с кузова. Для его мойки компания Motul создала высокоэффективный шампунь Car Body Shampoo, который не только справится с осевшей грязью от дорожной пыли до нефтепродуктов, но и образует на поверхности пленку, которая облегчает стекание воды и тем самым ускорит процесс высыхания кузова. А если загрязнения оказались достаточно стойкими, то можно воспользоваться спецсредствами. Например, Express Shine, перед которым не устоит ни одна грязь. Мало того, препарат образует на поверхности особую пленку, которая служит дополнительной защитой от пыли, грязи и насекомых, остатки которых нередко покрывают переднюю часть машины при поездке на большой скорости по скоростным автобанам.
Кстати, убрать их с панелей кузова, бампера, фар, решетки радиатора без мойки всей машины можно специально предназначенным для этого средством Insect Remover. Ну а если речь идет только о восстановлении обзора, то прямо на месте очередной остановки берем в руки специальный препарат Glass Clean, который не только эффективен против любых загрязнений на стеклах, но и не оставляет разводов. Стекла данным препаратом можно очистить как снаружи, так и со стороны салона.
Раз уж мы заговорили про уборку и в салоне, то для ухода за пластиковыми элементами в линейке MOTUL Car Care имеется препарат Plastics Clean, не только удаляющий пыль и загрязнения, но и обладающий эффектом восстановления цвета. Для машин с кожаным салоном разработан очиститель Leather Clean, который бережно уберет с поверхности сидений загрязнения и дополнительно защитит кожу от воздействия ультрафиолета, обесцвечивания и, благодаря своим «питательным» свойствам, высыхания. Для текстильного салона в помощь очиститель Fabric Cleaner. Не стоит ругать детей за случайно оброненный шоколад или потекшее мороженое, поскольку все это можно устранить без труда с помощью Fabric Cleaner. После приведения порядка в салоне используем средство Odor Neutralizer, которое нейтрализует даже стойкие запахи табака, животных, еды. Приятный аромат в салоне сохраняется до восьми дней.
В ассортименте MOTUL Car Care есть не только чистящие средства, но и аксессуары для их использования, такие как микрофибра, губки для кузова, щетки для ободов колес и рукавицы для мытья. Отдельного внимания заслуживает средство для экспресс ремонта шин Tyre Repair. Препарат в аэрозольном баллоне закачивается в шину через штатный вентиль и быстро герметизирует прокол, позволяя преодолеть до нескольких сотен километров до шиномонтажа.
Линейка Car Care будет расширяться за счет новых, наиболее востребованных на рынке препаратов, но неизменным останется высокое качество продукции Motul и профессиональный подход к ее производству.