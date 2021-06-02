Чем должно и не должно пахнуть в салоне автомобиля

Во-первых, источником «амбре» может быть необслуженная климатическая система автомобиля. Как известно, на радиаторе испарителя кондиционера присутствует влага, являющаяся благоприятной средой для размножения различных бактерий — не только зловонных, но и болезнетворных. Их необходимо уничтожить, а систему обработать специальными обеззараживающими средствами, которые затормозят появление новых колоний микроорганизмов. Второй источник — это сырость в салоне. По какой-либо причине коврики не выполнили своего основного предназначения: допустили проливание воды из своих ячеек непосредственно на пол. Потребуется просушить салон, возможно, с его частичной разборкой (демонтаж кресел и ковра). Третья причина — на выбор — салон пропах сигаретным дымом, в багажнике на длительный срок забыли что-то из скоропортящихся продуктов питания и т. д. В этом случае придется воспользоваться специальными средствами, которые направлены на нейтрализацию веществ, входящих в состав перечисленного и вызывающих неприятный запах. Финалом таких мероприятий станет использование ароматизаторов, которые позволят на длительный срок сохранить достигнутый предварительной работой эффект.
Устраняем первопричину
Чтобы «освежающий» эффект был максимальным, важно использовать эффективные средства для нейтрализации «амбре», причем комплексно. Соответственно, априори рассматриваются продукты от одного производителя, в активе которого имеется подобная широкая линейка препаратов различного назначения. Таким является, например, компания RUSEFF. Так, для очистки системы кондиционирования и ее обеззараживания у компании есть пенный препарат с зондом для его доставки, который эффективно удаляет загрязнения с испарителя и поверхности воздуховодов, а также специальный антибактериальный, который позволяет уничтожить микроорганизмы без демонтажа воздушного фильтра.
Чередование применения данных препаратов позволит поддерживать чистоту системы кондиционирования с сохранением стойкого эффекта длительное время.
Для иных типов загрязнений, вызывающих неприятные запахи, у RUSEFF есть универсальный состав «нейтрализатор запаха», который благодаря входящим в его состав органическим кислотам и катионным поверхностно-активным веществам (ПАВ) эффективно связывает и нейтрализует химические соединения, являющиеся источниками зловония. Наличие пульверизатора позволяет легко наносить средство даже на поверхности сложной геометрической формы.
Свой аромат
Важным этапом создания приятной атмосферы в салоне автомобиля является насыщение воздуха приятным ароматом. Причем важно, чтобы данный процесс шел продолжительное время, а используемые для этого химические соединения были абсолютно безвредными для человека. Всего в каталоге RUSEFF 26 ароматов, что удовлетворит вкусы даже самых «привередливых носов». Каждый букет по-своему уникален, ненавязчив и приятен. Речь идет о настоящих отдельных парфюмерных композициях. Одни названия чего стоят: PARFUM DE FRANCE Aroma Si, PARFUM DE FRANCE Elegant, PREMIUM LINE Fahrenheit Hot, PREMIUM LINE Sports Racing и т. д. Здесь и драйв, и романтическое настроение, и деловой стиль.
Ароматизаторы представлены как в бюджетном варианте — картонные подвесные, стоимостью менее сотни рублей, так и в виде более дорогих «парфюмов» в стеклянных минифлаконах.
Кстати, в каталоге компании RUSEFF всего около 150 разных наименований продуктов от автокосметики до антифризов и смазок, созданных со знанием дела и пониманием российских условий эксплуатации. И каждый из них заслуживает отдельного внимания.