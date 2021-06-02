Чем должно и не должно пахнуть в салоне автомобиля

Во-первых, источником «амбре» может быть необслуженная климатическая система автомобиля. Как известно, на радиаторе испарителя кондиционера присутствует влага, являющаяся благоприятной средой для размножения различных бактерий — не только зловонных, но и болезнетворных. Их необходимо уничтожить, а систему обработать специальными обеззараживающими средствами, которые затормозят появление новых колоний микроорганизмов. Второй источник — это сырость в салоне. По какой-либо причине коврики не выполнили своего основного предназначения: допустили проливание воды из своих ячеек непосредственно на пол. Потребуется просушить салон, возможно, с его частичной разборкой (демонтаж кресел и ковра). Третья причина — на выбор — салон пропах сигаретным дымом, в багажнике на длительный срок забыли что-то из скоропортящихся продуктов питания и т. д. В этом случае придется воспользоваться специальными средствами, которые направлены на нейтрализацию веществ, входящих в состав перечисленного и вызывающих неприятный запах. Финалом таких мероприятий станет использование ароматизаторов, которые позволят на длительный срок сохранить достигнутый предварительной работой эффект.

Устраняем первопричину

Чтобы «освежающий» эффект был максимальным, важно использовать эффективные средства для нейтрализации «амбре», причем комплексно. Соответственно, априори рассматриваются продукты от одного производителя, в активе которого имеется подобная широкая линейка препаратов различного назначения. Таким является, например, компания RUSEFF. Так, для очистки системы кондиционирования и ее обеззараживания у компании есть пенный препарат с зондом для его доставки, который эффективно удаляет загрязнения с испарителя и поверхности воздуховодов, а также специальный антибактериальный, который позволяет уничтожить микроорганизмы без демонтажа воздушного фильтра.