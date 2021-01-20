Как таксисты, перекупщики и профессиональные водители маскируют запах табака в салоне

Зима — время закрытых окон, так что следы пагубной привычки вдыхать табачный дым не выветриваются из крохотного по объему салона автомобиля неделями. Если же водитель привык не выпускать сигарету изо рта, то очень скоро пассажиры могут начинать «вешать топор» и выбирать себе «резиновое изделие №1». В пассажирском отсеке будет не продохнуть от застарелого запаха сгоревшего табака.

Все вышеописанное можно умножить на пять, если речь идет о такси. Шофер проводит за рулем не менее 12 часов в день, так что количество выкуренных сигарет значительно превышает все известные и неизвестные пределы. Но пассажиры в трех случаях из четырех вообще не чувствуют запаха! Как же таксисты добиваются этого эффекта?

Фокус заключается не в правильной щели открытого окна или «сосущей» заслонке системы кондиционирования. Да и салонный фильтр с освежителем воздуха здесь тоже не причем. Хитрость кроется в несколько расставленных по салону емкостях, в которых плещется самый обыкновенный, простаивающий на каждой кухне девятипроцентный уксус.