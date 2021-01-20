Как таксисты, перекупщики и профессиональные водители маскируют запах табака в салоне

Зима — время закрытых окон, так что следы пагубной привычки вдыхать табачный дым не выветриваются из крохотного по объему салона автомобиля неделями. Если же водитель привык не выпускать сигарету изо рта, то очень скоро пассажиры могут начинать «вешать топор» и выбирать себе «резиновое изделие №1». В пассажирском отсеке будет не продохнуть от застарелого запаха сгоревшего табака.
Все вышеописанное можно умножить на пять, если речь идет о такси. Шофер проводит за рулем не менее 12 часов в день, так что количество выкуренных сигарет значительно превышает все известные и неизвестные пределы. Но пассажиры в трех случаях из четырех вообще не чувствуют запаха! Как же таксисты добиваются этого эффекта?
Фокус заключается не в правильной щели открытого окна или «сосущей» заслонке системы кондиционирования. Да и салонный фильтр с освежителем воздуха здесь тоже не причем. Хитрость кроется в несколько расставленных по салону емкостях, в которых плещется самый обыкновенный, простаивающий на каждой кухне девятипроцентный уксус.
Перед тем, как закрыть машину на ночной «сон», опытные водители расставляют по салону несколько пластиковых стаканчиков, по которым заранее разложены обрезки кухонных губок, пропитанных уксусом. Именно он, уксус, способен в максимально сжатые сроки удалить все неприятные запахи в закрытом помещении. В Советском Союзе этот «лайфхак» хорошо знали и регулярно использовали не только в автомобиле, но и дома.
Средство должно пробыть в салоне не менее 8, а лучше 12 часов. Утром же надо заложить как минимум 30 минут, чтобы тщательно проветрить интерьеры авто: стойкий запах «приправы» убьет сигаретный смрад, но и после себя оставит существенный «след», существовать с которым в закрытом помещении просто невозможно. Только тщательно проветрив салон, нужно озаботиться ароматизатором: от простейшей и самой дешевой «елочки» до самых действенных, самодельных. Мешочек с лавандой, кофейными зернами или гранулированной лимонной кислотой, спрятанный под сиденьями или в подстаканнике с задачей точно справится.
Курение — вред, а табак — яд. Чтобы не травить пассажиров собственной губительной привычкой, не требуется капитальных вложений, достаточно лишь потратить час времени на обработку машины. Лучше всего, конечно, бросить курить или хотя бы отказаться от курения в машине.