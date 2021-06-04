Основной и альтернативные способы применения чернителя покрышек

Недаром говорят, что именно колеса отвечают за внешнее восприятие автомобиля: красивые диски и блестящая черная резина гарантируют «вау-эффект». И совсем не важно, новый это автомобиль, только-только покинувший стены официального дилера, или глубоко подержанный — шины должны блестеть, иначе произвести впечатление не удастся. Поэтому специальными составами, которые добавляют покрышкам блеск и лоск, без зазрения пользуются все: от простых водителей до хватких продавцов дилерских центров. Кстати, на простоявших в шоу-румах машинах «чернилки» обычно так много, что она сходит несколько месяцев. И этот эффект нам сейчас особенно интересен.
Изначально, если углубляться в историю, покрышки были белого цвета, ведь натуральный каучук светлый. Но со временем производители начали, ради увеличения ресурса, добавлять в смесь технический углерод — сажу. А она, как известно, черная. При этом шины теряют первозданный черный цвет не столько потому, что пачкаются, сколько по причине выгорания и вымывания пигмента. Чтобы сохранить эффектный внешний вид, обычно используют различные составы. Но состав составу рознь.
Дело в том, что качественная «чернилка» содержит в себе силикон, который не только противостоит солнечному свету и воде, исправно разрушающих покрышку даже в статичном состоянии, но и добавляет блеска на длительный период. Именно наличие этого компонента особенно важно при выборе, а не цена флакона. Но это не главное. Для того, чтобы эффект сохранился дольше, в составе средства не должно быть воды. Например, отечественный состав «Чернитель покрышек» от Astrohim из разряда бюджетных, однако он создан на основе силикона, что позволяет сохранить эффект чернения на длительный срок — около месяца — независимо от погоды за окном. Даже регулярное преодоление луж и фирменная летняя жара не сказываются на сроке действия продукта.
Помимо создания визуального эффекта, этот состав заполняет микротрещины, создает защитную пленку и тем самым предотвращает влияние внешней среды на резиновые и, внимание, пластиковые элементы.
Поэтому чернителем можно обрабатывать не только покрышки, но и пластиковые некрашеные молдинги и бампера, которые достаточно быстро теряют внешний вид и портят общее впечатление от машины. Также стоит обратить внимание и на резиновые уплотнители дверей, капота и багажника — их также следует обработать не столько ради красоты, сколько для защиты. Мало того, что их замена в случае износа вылетит в копеечку, но и продуктивность от времени пострадает: обработанные составом «резинки дверей» станут пропускать меньше звуков, что в лучшую сторону скажется на шумоизоляции салона.
Восстановление внешнего вида любого автомобиля — занятие хлопотное и затратное. Поэтому самый просто и дешевый способ долгие годы наслаждаться машиной — это ухаживать за ней с первых дней.