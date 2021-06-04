Основной и альтернативные способы применения чернителя покрышек

Недаром говорят, что именно колеса отвечают за внешнее восприятие автомобиля: красивые диски и блестящая черная резина гарантируют «вау-эффект». И совсем не важно, новый это автомобиль, только-только покинувший стены официального дилера, или глубоко подержанный — шины должны блестеть, иначе произвести впечатление не удастся. Поэтому специальными составами, которые добавляют покрышкам блеск и лоск, без зазрения пользуются все: от простых водителей до хватких продавцов дилерских центров. Кстати, на простоявших в шоу-румах машинах «чернилки» обычно так много, что она сходит несколько месяцев. И этот эффект нам сейчас особенно интересен.

Изначально, если углубляться в историю, покрышки были белого цвета, ведь натуральный каучук светлый. Но со временем производители начали, ради увеличения ресурса, добавлять в смесь технический углерод — сажу. А она, как известно, черная. При этом шины теряют первозданный черный цвет не столько потому, что пачкаются, сколько по причине выгорания и вымывания пигмента. Чтобы сохранить эффектный внешний вид, обычно используют различные составы. Но состав составу рознь.