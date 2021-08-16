Моторные масла Total Quartz эксперты признали инновационной продукцией года

Новые канистры моторных масел Quartz обзавелись более эргономичными ручками, крышки доработаны для удобства замены или доливки масла в двигатель.

Дизайн этикетки был вдохновлен приборной панелью автомобиля. Его сердцем стал логотип бренда, вокруг которого размещена подробная информация о масле. Она включает вязкость масла, знак одобрения производителя и QR-код для мгновенного подтверждения подлинности продукта. Иными словами, масло Total гарантированно защищено от подделок.

А уж про качество смазки упоминать не приходится и вовсе — уникальные свойства не только помогают комфортно работать двигателю, но и продлевают его срок службы.