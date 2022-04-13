Российские автозаводы и автосервисы столкнулись с дефицитом лакокрасочных материалов

Фото: АвтоВзгляд
Санкции бьют с новой силой, и очередной антироссийский пакет, уготовленный коллективным Западом, наложил табу на поставки в нашу страну автоэмалей и красок, которые используются на отечественных автозаводах и в сервисных центрах. Если машиностроительные площадки и без того практически все «буксуют» из-за дефицита комплектующих, то кузовные мастерские могут массово «заглохнуть» и вовсе.
Мирон Горин

Абсолютно все зарубежные автостроители, имеющие в России локальное производство своих машин, не смогут оперативно переориентироваться на отечественные лакокрасочные материалы. Даже несмотря на то, что у нас имеются заморские предприятия по изготовлению красок (Helios, BASF, Тikkurila). Дело в том, что сырье для выпуска продукции они приобретают за границей. А российские аналоги смогут заменить материалы лишь частично.

Ожидаемо пострадают и техзоны, специализирующиеся на кузовном ремонте и покраске автомобилей. В связи с дефицитом автохимии цены на подобные услуги могут вырасти в несколько раз.

Независимые эксперты уверены, что на восстановление производственных процессов уйдет несколько месяцев. Если, конечно, с поставками материалов нам оперативно не помогут китайцы.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, кризис, производство, автозаводы, автосервис, ремонт, украина, санкции
13 апреля 2022
562