Российские автозаводы и автосервисы столкнулись с дефицитом лакокрасочных материалов

Абсолютно все зарубежные автостроители, имеющие в России локальное производство своих машин, не смогут оперативно переориентироваться на отечественные лакокрасочные материалы. Даже несмотря на то, что у нас имеются заморские предприятия по изготовлению красок (Helios, BASF, Тikkurila). Дело в том, что сырье для выпуска продукции они приобретают за границей. А российские аналоги смогут заменить материалы лишь частично.

Ожидаемо пострадают и техзоны, специализирующиеся на кузовном ремонте и покраске автомобилей. В связи с дефицитом автохимии цены на подобные услуги могут вырасти в несколько раз.

Независимые эксперты уверены, что на восстановление производственных процессов уйдет несколько месяцев. Если, конечно, с поставками материалов нам оперативно не помогут китайцы.