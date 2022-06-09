Россию захлестнула волна поддельного моторного масла: как не попасть на «левак»

Спустя три месяца после начала «развода» России со всем «культурным сообществом» и последующим исходом многих маститых брендов из страны, отечественный авторынок справился с недостатком запчастей и расходников, научился выбирать китайские аналоги и нашел новых поставщиков. Хотя легкий оптимизм касается лишь частных СТО: официальные же дилеры находятся в подвешенном состоянии, потому что склады представительств и дистрибьюторов пусты, а новые «фирменные» детали погрязли в политике. Впрочем, и те, и другие испытывают большие проблемы с моторным маслом: привычные многим столичным мастерским бренды ушли, а их место заняли не российские аналоги, а подделки.
Единовременный исход из России Mobil, Shell, Castrol и других вызвал естественный ажиотаж: складские запасы быстро разошлись, цены на прилавках выросли в разы. Стоимость пятилитровой канистры «фирменного» масла доходила до 14 000 рублей в марте! Однако потом успокоился не только потребитель, но и курс национальной валюты, цены медленно, но верно пошли вниз. Казалось бы, можно выдохнуть. А нет, нельзя.
Дело в том, что львиная доля предложений «импортных» брендов, которые сегодня можно купить, оказываются банальной подделкой. Проверить это просто: официалы могут себе позволить экспертизу, а мастерские попроще — банальный тест на вязкость с колбой и шариком. Ни первое, ни второе покупка не проходит. Перед нами — контрафакт. Подделка. А ведь канистра выполнена идеально, прям как «родная». И голограммы, и шрифт, и нанесение — образцово-показательные. Но красивая обертка скрывает весьма посредственный продукт. Краткий опрос профессиональных участников автомбильного сообщества подсказал сразу несколько решений проблемы.
Во-первых, многие надеятся на отечественные аналоги, которые не уступают импортным. Вернее — уступают, но только в имиджевой составляющей. Автовладельцы, которым «шашечки» не нужны, которым ехать, быстро перейдут на российские смазки без ущерба для автомобиля. Технически сложных автомобилей у нас не так много, большинство оснащены атмосферными моторами, так что отечественные ГСМ можно использовать смело.
Тем же, кто требует строгое соблюдение мануала обслуживания, продадут привезенный «окольным» путем «оригинал», который обойдется раза в два дороже. Наибольший поток «параллельного импорта» сейчас идет через Казахстан и Турцию, однако он пока не в состоянии восполнить официальные поставки и насытить потребность большого российского рынка. Третий вариант, о котором упомянули сразу несколько спикеров — это субренды.
Ключевая задача каждого, кто намерен и дальше зарабатывать в России, это сохранение аудитории. Выводя из-под санкционного удара основной «лэйбл», компании тут же привозят менее именитый, но свой же аналог, представляющий собой менее раскрученный бренд из менее политически агрессивной страны. Закупщики и специалисты по постпродажному обслуживанию внимательно следят за такими товарами и берут на пробу. Пока на пробу. А там уж как себя зарекомендуют.