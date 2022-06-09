Россию захлестнула волна поддельного моторного масла: как не попасть на «левак»

Спустя три месяца после начала «развода» России со всем «культурным сообществом» и последующим исходом многих маститых брендов из страны, отечественный авторынок справился с недостатком запчастей и расходников, научился выбирать китайские аналоги и нашел новых поставщиков. Хотя легкий оптимизм касается лишь частных СТО: официальные же дилеры находятся в подвешенном состоянии, потому что склады представительств и дистрибьюторов пусты, а новые «фирменные» детали погрязли в политике. Впрочем, и те, и другие испытывают большие проблемы с моторным маслом: привычные многим столичным мастерским бренды ушли, а их место заняли не российские аналоги, а подделки.

Единовременный исход из России Mobil, Shell, Castrol и других вызвал естественный ажиотаж: складские запасы быстро разошлись, цены на прилавках выросли в разы. Стоимость пятилитровой канистры «фирменного» масла доходила до 14 000 рублей в марте! Однако потом успокоился не только потребитель, но и курс национальной валюты, цены медленно, но верно пошли вниз. Казалось бы, можно выдохнуть. А нет, нельзя.

Дело в том, что львиная доля предложений «импортных» брендов, которые сегодня можно купить, оказываются банальной подделкой. Проверить это просто: официалы могут себе позволить экспертизу, а мастерские попроще — банальный тест на вязкость с колбой и шариком. Ни первое, ни второе покупка не проходит. Перед нами — контрафакт. Подделка. А ведь канистра выполнена идеально, прям как «родная». И голограммы, и шрифт, и нанесение — образцово-показательные. Но красивая обертка скрывает весьма посредственный продукт. Краткий опрос профессиональных участников автомбильного сообщества подсказал сразу несколько решений проблемы.