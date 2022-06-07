Масла, шины, аккумуляторы и не только: ждем вал автокомпонентов из Турции

Очевидно, что при складывающихся ныне экономических отношениях с Западом, у турецкого бизнеса есть большие шансы на успех в продвижении на российском рынке. Причем первые серьезные подвижки по ряду востребованных позиций и направлений наши автовладельцы могут наблюдать уже сейчас.
Аккумуляторов прибавится
Начнем с такой востребованной категории, как импортные стартерные аккумуляторы, поставки которых за последнее время резко сократились. Оно и понятно, ведь солидная их доля раньше поступала к нам из «недружественных» стран — Германии, Чехии, Словении, Испании, Польши, Австрии. Однако без «импорта» мы точно не останемся, поскольку турецкие аккумуляторные бренды уже давно «мониторят» наш рынок.
Будут в этом сезоне и интересные новинки. Так, дистрибьюторы бренда Taxxon уже договорились о поставках в Россию обновленной линейки EFB-батарей турецкого производства. Это аккумуляторы повышенной энергоемкости, предназначенные для автомобилей азиатского и европейского производства, оснащенных моторами с функцией «старт-стоп».
У новой линейки Taxxon EFB реализованы самые последние инновации в области производства стартерных батарей. Одна из их важных особенностей — уникальная технология SmartGrid, обеспечивающая аккумуляторам принципиально новый уровень надежности и долговечности. Важно отметить, что все новые АКБ от Taxxon полностью адаптированы для российских условий эксплуатации, так как бизначально проектировались с учетом отечественных ГОСТов.
Шины приедут из Турции
Еще одна проблемная категория автомобильных комплектующих — шины импортных брендов. Тем, кто не знает, напомним, что в нашей стране ранее функционировало семь заводов с участием ведущих мировых производителей покрышек.
Однако более половины из них, включая фабрику Pirelli, с началом известных событий на Украине и введением западных санкций находятся на простое. А это, понятное дело, вызвало очевидный дефицит шин и резкий рост их стоимости.
За фактами далеко ходить не надо. Например, цены на комплект ряда крупноразмерных модификаций шин Pirelli P Zero приближаются к 200 000 ₽ Как вам такое «заманчивое» предложение? Не верите — посмотрите «шинный» Рунет! Впрочем, и на столь неблагоприятном фоне могут быть найдены решения проблемы.
Не исключено, что «пиреллевские» шины начнут поступать к нам с турецкого завода концерна, причем по заметно более щадящим расценкам. Что ж, время покажет. По крайней мере, «серые» импортеры шин уже давно наладили контакты со своими турецкими партнерами.
Цифровой тюнинг
Значительный интерес бизнесменов, в том числе российских, вызвали инновационные разработки в области компактной компьютерно-диагностической аппаратуры и специальных приборов для чип-тюнинга. В качестве примера можно привести новый оригинальный мобильный комплект от турецкой фирмы Nitro Mekatronik.
Этот электронный набор под названием Magicmotorsport укомплектован специальным микропроцессорным модулем, благодаря которому мастер может быстро диагностировать и программировать электронные блоки управления, причем не только двигателя, но и АКП. Новинку отличает универсальность, поскольку с ее помощью можно подвергать чип-тюнингу большинство современных автомобилей.
Масел будет хоть залейся!
Конечно же, мы не могли не коснуться такой актуальной категории автомобильных продуктов, как моторные масла. В этом сегменте всегда хватало подделок, однако с уходом ряда импортных брендов эта проблема еще больше обострилась. То есть найти качественную и при этом не очень дорогую смазку для двигателя — та еще задача.
Впрочем, она в значительной мере может быть решена с началом полномасштабных поставок высокотехнологичных турецких масел. Как нам удалось выяснить, в Россию уже стали поступать смазочные материалы двух ведущих турецких брендов.
Первый бренд — Lubex. Выпускает его Belgin, крупный производитель автомобильных лубрикантов. Продукция фирмы известна более чем в 50 странах. Помимо самых разнообразных моторных смазок, фирма производит трансмиссионные масла, тормозные жидкости и антифризы.
Второй турецкий бренд — Opet. Он принадлежит компании Opet Petrolcülük, крупнейшему национальному холдингу по производству горюче-смазочных материалов. Компания владеет большим предприятием, которое на сегодняшний день является одним из самых современных заводов ГСМ в Европе. Здесь выпускают широкую гамму моторных и других типов масел, а также технических жидкостей. Вся продукция имеет международные сертификаты качества и экспортируется более чем в 25 стран мира, включая ныне и Россию.
Напоследок заметим, что отмеченные выше автокомпоненты и приборы — лишь малая толика того, что уже появится или может появиться в нашей стране в ближайшее время. Турецкая автоиндустрия однозначно нацелена на расширение территории своего влияния, и в этом плане российский рынок представляет для нее весьма привлекательный регион