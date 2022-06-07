Масла, шины, аккумуляторы и не только: ждем вал автокомпонентов из Турции

Очевидно, что при складывающихся ныне экономических отношениях с Западом, у турецкого бизнеса есть большие шансы на успех в продвижении на российском рынке. Причем первые серьезные подвижки по ряду востребованных позиций и направлений наши автовладельцы могут наблюдать уже сейчас.

Аккумуляторов прибавится

Начнем с такой востребованной категории, как импортные стартерные аккумуляторы, поставки которых за последнее время резко сократились. Оно и понятно, ведь солидная их доля раньше поступала к нам из «недружественных» стран — Германии, Чехии, Словении, Испании, Польши, Австрии. Однако без «импорта» мы точно не останемся, поскольку турецкие аккумуляторные бренды уже давно «мониторят» наш рынок.

Будут в этом сезоне и интересные новинки. Так, дистрибьюторы бренда Taxxon уже договорились о поставках в Россию обновленной линейки EFB-батарей турецкого производства. Это аккумуляторы повышенной энергоемкости, предназначенные для автомобилей азиатского и европейского производства, оснащенных моторами с функцией «старт-стоп».