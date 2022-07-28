Какой в действительности срок годности у моторного масла

Масло для двигателя играет важную роль. Благодаря смазке трущиеся детали силового агрегата ходят гораздо дольше. Из-за масла двигатель меньше греется. А еще моторное масло выступает в качестве моющего средства. Но как долго может оно храниться, и что делать, если у вас в руках масло годичной или двухгодичной давности? В общем, «лить или не лить?» — вот в чем вопрос.
Для того, чтобы разобраться в этом деле, нужно вернуться на абзац выше. Свойств у моторного масла очень много, и исходя из этого не сложно сделать вывод, что смазка является многосоставной. Иными словами, есть базовое масло, и есть присадки, которые в него добавляют, чтобы придать ему те самые свойства. Но нужно понимать еще и то, что данные присадки имеют разную консистенцию, состав и плотность. Равно, как и срок годности. И это крайне важно!
Все дело в том, что со временем состав моторного масла меняется — его компоненты начинают деградировать, теряя свои свойства. Чем дольше оно находится в канистре, тем дольше же протекает химическая реакция между смазкой и пластиком канистры. А если тара вскрывалась или потеряла герметичность, то еще и с воздухом, а также влагой, содержащейся в нем. В общем, есть масса негативных, но малозаметных, на первый взгляд, факторов, способных поменять качественный состав масла, превратив его в опасную для двигателя жижу.
Именно по этой причине производители моторных масел рекомендуют хранить их 3—5 лет (в зависимости от марки). И это нужно понимать не как срок хранения, а как время, в течение которого свойства масла гарантированно не изменятся. Если такое масло будет залито в двигатель, это не отразится негативно на его работе.
По прошествии же указанного срока годности масло также не испортится, а вот его свойства могут измениться. Например, смазка не будет должным образом смывать нагар и различные отложения в камере сгорания. Или изменятся вязкостные характеристики, что в последствии может, как позитивно отразиться на работе двигателя, так и негативно. Но нужна ли вам эта лотерея?
Качество моторного масла на весь срок годности, обозначенный производителем, также зависит и от того, как и где хранилась смазка. Для того, чтобы она сохранила как можно дольше свои свойства в таре, необходимо обеспечить герметичность бутыли или бочки, исключить резкие перепады температур, не хранить масло под палящими лучами солнца, а также исключить сильные вибрации. В противном случае, в канистре будет не масло, а опасный для двигателя состав с непонятными свойствами.
Если же душа требует экспериментов, а руки тянутся залить просрочку в двигатель, то, хотя бы, сперва, проведите несколько простых тестов. Для начала, постоявшее моторное масло нужно налить в прозрачную емкость. Это поможет оценить визуально, не расслоились ли присадки, находящиеся в нем. Явно выраженный осадок, излишняя вспененность, обилие пузырьков — масло в утиль.
Сгустки, неоднородность состава, появление слоев и подозрительные цвета — недопустимы.
В общем, ну их — эти эксперименты.