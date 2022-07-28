Какой в действительности срок годности у моторного масла

Масло для двигателя играет важную роль. Благодаря смазке трущиеся детали силового агрегата ходят гораздо дольше. Из-за масла двигатель меньше греется. А еще моторное масло выступает в качестве моющего средства. Но как долго может оно храниться, и что делать, если у вас в руках масло годичной или двухгодичной давности? В общем, «лить или не лить?» — вот в чем вопрос.

Для того, чтобы разобраться в этом деле, нужно вернуться на абзац выше. Свойств у моторного масла очень много, и исходя из этого не сложно сделать вывод, что смазка является многосоставной. Иными словами, есть базовое масло, и есть присадки, которые в него добавляют, чтобы придать ему те самые свойства. Но нужно понимать еще и то, что данные присадки имеют разную консистенцию, состав и плотность. Равно, как и срок годности. И это крайне важно!

Все дело в том, что со временем состав моторного масла меняется — его компоненты начинают деградировать, теряя свои свойства. Чем дольше оно находится в канистре, тем дольше же протекает химическая реакция между смазкой и пластиком канистры. А если тара вскрывалась или потеряла герметичность, то еще и с воздухом, а также влагой, содержащейся в нем. В общем, есть масса негативных, но малозаметных, на первый взгляд, факторов, способных поменять качественный состав масла, превратив его в опасную для двигателя жижу.