Эксперт назвал единственный верный способ определить качество моторного масла

В Интернете полным-полно советов на тему, как определить качество моторного масла. Блогеры предлагают оценивать цвет лубриканта, запах, анализировать его текучесть. Но на самом деле, как говорят эксперты, способ проверки смазки существует только один.

В беседе с «Российской газетой» главный технолог UPEC («Юнайтед Петрокемикалс») Виктор Торосян объяснил, что ориентироваться на цвет моторного масла, пытаясь понять, оригинал вам достался или подделка, не стоит, потому как оттенок жидкости придает пакет присадок — база же всегда прозрачная. Запах — тоже не показатель: некоторые производители добавляют отдушки, и именно они обеспечивают определенный «аромат».

В Сети нередко можно встретить рекомендацию проверить вязкость масла, чтобы убедиться, что оно настоящее. Однако и этот метод не является информативным, ведь текучесть продукта сильно зависит от температуры и индекса вязкости. Кроме того, объясняет эксперт, у качественного масла есть диапазон текучести с верхней и нижней границей допустимой нормы. Так что сравнивать лубриканты по этому показателю сложно: они могут различаться в рамках одного бренда. Так что же тогда делать?

— Чтобы оценить свойства и качество моторного масла, а также подтвердить соответствие заявленным техническим характеристикам, необходимо провести лабораторный анализ и получить заключение эксперта... Лабораторный анализ, особенно с учетом текущих технических возможностей, лазерной печати, изготовления голограмм и этикеток — единственный действенный способ убедиться в качестве купленного продукта, — сказал эксперт.