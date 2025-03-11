В России реализовали более полумиллиона литров моторных масел AGR

Компания Sintec Lubricants отгрузила свыше 500 000 литров синтетических моторных масел под брендом AGR в 300 сервисных центров, являющихся партнерами отечественного одноименного холдинга. Речь идет о смазочных материалах, произведенных за полгода — с начала осени 2024-го. Их используют для гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей Volkswagen, Audi и Skoda.

Они предназначены для обслуживания автомобилей Volkswagen

Автомасла AGR разрабатывались с таким расчетом, чтобы они обеспечивали безупречную работу моторов современных машин. Смазочные материалы полностью соответствуют требованиям АСЕА (Европейской ассоциации автопроизводителей) в целом и вольфсбургского концерна, официально покинувшего наш рынок, в частности. В продуктовую линейку вошли высокотехнологичные синтетические масла, созданные на основе природного газа, плюс разновидности, в которые добавили зарубежные присадки.

На данный момент холдинг «АГР» заключил трехлетний контракт с Sintec Lubricants, что позволит реализовать не менее 3,5 млн литров масел.

Напомним, AGR — нынешний владелец бывших российских заводов Hyundai, где производят автомобили Solaris, General Motors и Volkswagen. Кроме того, недавно холдинг запустил новый отечественный бренд Tenet.