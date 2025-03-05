Эксперт объяснил, можно ли смешивать разные трансмиссионные масла

Правила «приготовления коктейлей» из моторных масел или антифризов, кажется, знают все опытные водители, другое дело — трансмиссионная жидкость. Можно ли долить в коробку передач продукцию иного бренда? Подойдет ли масло для «автомата» роботизированной системе? Что будет, если допустить ошибку и смешать то, что смешивать нельзя? На все вопросы ответил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев рассказал, что в случае механических коробок передач смешивание трансмиссионных жидкостей допустимо, но лишь тогда, когда у рабочего и нового продукта совпадают допуски и вязкости. А вот с «автоматами» все куда сложнее: у каждой АКП свое специфическое масло. И, например, Dexron III и Toyota WS друг с другом не сочетаются.

ATF-жидкости для вариаторов по своим составам схожи с маслами для «автоматов», однако в них добавляют дополнительные присадки для защиты самых уязвимых деталей бесступенчатой коробки — ремня и шкивов. А вот «трансмиссионки» для «роботов», скорее, аналогичны тем, что используются в «механиках». Но у «сухих» и «мокрых» продукты свои: в первом случае это стандарт API GL-4, во втором — CHF. Очень важно использовать масло, отвечающее требованиям производителя.

— Даже если масла разных брендов соответствуют одинаковым стандартам, их составы могут различаться, что способно вызвать нежелательные химические реакции. Смешивание минеральных и синтетических масел крайне не рекомендуется, так как это может изменить вязкость и снизить защитные свойства жидкости, — говорит эксперт.

И добавляет, что ошибки в подборе трансмиссионной жидкости или при выполнении процедуры чреваты потерей смазывающих свойств, износом шестерен и подшипников, образованием отложений, а также некорректной работой коробки передач и перегревами. И чтобы избежать возможных проблем после долива другого масла, стоит при первой же возможности заменить получившийся коктейль одним максимально подходящим продуктом.