Проблемы с запуском и дисплеями: как «китайцы» пережили российскую зиму

Эксперты автосервисов и обладатели автомобилей китайских брендов подвели итоги эксплуатации «поднебесной» техники в зимних условиях. Без проблем машины своих владельцев не оставляют, но стоимость их устранения относительно невысока.

Результаты исследования аналитиков «Авто.ру» свидетельствуют о том, что чаще всего владельцы китайских машин сталкивались с проблемами разрядки аккумулятора (36%), запуска двигателя в морозы (33%) и некорректной работой стеклоочистителей (24%), на которые приходится основная доля жалоб обладателей машин из Поднебесной.

У сервисменов, разбиравшихся с «зимними» неполадками, другая статистика: к ним чаще всего обращались с «подглючиванием» сенсорных дисплеев (43%), незапускающимися из-за низких температур моторами (30%) и быстро разряжающимися аккумуляторами (26%). При этом достаточно часто сбоили ABS и борткомпьютер (по 22% претензий), нередко фиксировались проблемы с кузовом и трансмиссией (17%). Кроме того, водители жаловались на ухудшение управляемости машин (13%) и частый выход из строя топливного насоса (9%).

При этом почти треть респондентов сообщает, что китайские автомобили в возрасте до четырех лет ломаются не чаще других иномарок, а стоимость ремонта не разоряет владельцев: 48% дилеров отметили, что средний чек ремонтных работ составляет менее 20 000 рублей. И абсолютное большинство — более 70% опрошенных — позитивно оценивает свой опыт взаимодействия с машинами из КНР в условиях русской зимы.

В качестве обратной связи для производителей владельцы и дилеры подчеркивают, что хотели бы обнаружить на технике из Поднебесной доработанные «дворники», устраненные проблемы с залипающими ручками дверей, адекватный обдув для ног, более быстрый прогрев двигателя и корректное функционирование бесключевого доступа в салон.