АВТОВАЗ снова отзывает LADA Vesta NG

В середине июня АВТОВАЗ анонсировал сервисную кампанию, связанную с бесступенчатой трансмиссией LADA Vesta, а теперь — с подшипниками ступицы. Соответствующий документ разослали в дилерские центры.

Как сообщает портал «Лада.Онлайн», дилеры отечественной марки получили предписания №55-24 и 56-24. Согласно им, если в сервис обращается владелец LADA Vesta NG с жалобой на шум или гул, локализованный в районе ступицы заднего или переднего колеса, то механики должны заменить подшипники. Разумеется, совершенно бесплатно для собственника автомобиля.

Кстати говоря, на гул подшипников часто жаловались и владельцы дорестайлинговых LADA Vesta. Но тогда в сервисах официальных дилеров меняли не только их, но и поворотные кулаки.

Напомним, что предыдущая, июньская, отзывная кампания была связана с вариаторами LADA Vesta NG. Тогда дилерам предписали проверять уровень масла в коробке и, если он окажется низким, снимать поддон трансмиссии — чтобы проинспектировать наличие стружки в жидкости. А при наличии таковой — менять вариатор на новый.