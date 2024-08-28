В утиль или на СТО: автомеханики стонут от наплыва сломавшихся подержанных авто

Средний возраст российского парка легковых авто перевалил за 15 лет. Так себе, согласитесь, «юбилей». Ведь автомобиль, дышащий на ладан, это не только серьезная угроза безопасности дорожного движения, но и мощнейший удар по кошельку его хозяина. Достаточно сказать, что в этом году средний чек на услуги СТО перевалил в нашей стране за 10 000 рублей, тогда как в пошлом составлял чуть более 3000. Ничего себе динамика! Но удивляться тут нечему: не имея возможности купить новую машину, народ донашивает свое автостарье до талого. Автосервисы задыхаются от наплыва клиентов, ну и, конечно, рубят на «ремонтном ажиотаже» уже немалую копеечку. При этом, как выяснил портал «АвтоВзгляд», им в этом помогают сами автовладельцы.

Точнее, текущая экономическая ситуация, когда простой человек вынужден экономить буквально на всем, в том числе и на обслуживании транспортного средства. Вот и покупает он запчасти-расходники по сходной цене, не сильно заморачиваясь их происхождением.

А между тем, рынок при попустительстве властей буквально завален контрафактом и подделками. Взять то же моторное масло. Рыночная доля «левака» тут колеблется, по разным оценкам, в диапазоне 30-50 процентов. При этом понять, что в канистре с лейблами проверенного поставщика колышется жижа no name, обычному пользователю практически невозможно.

Между тем, как рассказали корреспондентам портала «АвтоВзгляд» сотрудники ряда автомастерских, именно сомнительный лубрикант становится в последнее время основной причиной досрочного выхода силового агрегата из строя.

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С запчастями проблема чуть проще, однако и тут не все гладко. Здесь число подделок, особенно по некоторым позициям, чуть не дотягивает до 30%. Хотя, к слову сказать, доля незаконного оборота свечей зажигания на российском рынке составляет 73,8%, а это каждая третья свеча. Иными словами, в моторы бегающих по отечественным дорогам ТС и льют не то, и чинят их не тем. А значит автомобиль скорее рано, чем поздно обязательно окажется в ремзоне.

Теоретически, вдумчивый автовладелец может практически полностью обезопасить себя от любых некачественных автотоваров и автохимии. Для этого, правда, ему понадобятся даже не столько деньги (в этом смысле рынок относительно стабилен), сколько время. Например, эксперты советуют заказывать детали и туже смазку в Белоруссии, где контрафакта на порядок меньше.

Впрочем, более подробно об этом и других лайфхаках по эксплуатации-обслуживанию-ремонту подержанного автомобиля вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.