В утиль или на СТО: автомеханики стонут от наплыва сломавшихся подержанных авто

Точнее, текущая экономическая ситуация, когда простой человек вынужден экономить буквально на всем, в том числе и на обслуживании транспортного средства. Вот и покупает он запчасти-расходники по сходной цене, не сильно заморачиваясь их происхождением.
А между тем, рынок при попустительстве властей буквально завален контрафактом и подделками. Взять то же моторное масло. Рыночная доля «левака» тут колеблется, по разным оценкам, в диапазоне 30-50 процентов. При этом понять, что в канистре с лейблами проверенного поставщика колышется жижа no name, обычному пользователю практически невозможно.
Между тем, как рассказали корреспондентам портала «АвтоВзгляд» сотрудники ряда автомастерских, именно сомнительный лубрикант становится в последнее время основной причиной досрочного выхода силового агрегата из строя.
С запчастями проблема чуть проще, однако и тут не все гладко. Здесь число подделок, особенно по некоторым позициям, чуть не дотягивает до 30%. Хотя, к слову сказать, доля незаконного оборота свечей зажигания на российском рынке составляет 73,8%, а это каждая третья свеча. Иными словами, в моторы бегающих по отечественным дорогам ТС и льют не то, и чинят их не тем. А значит автомобиль скорее рано, чем поздно обязательно окажется в ремзоне.
Теоретически, вдумчивый автовладелец может практически полностью обезопасить себя от любых некачественных автотоваров и автохимии. Для этого, правда, ему понадобятся даже не столько деньги (в этом смысле рынок относительно стабилен), сколько время. Например, эксперты советуют заказывать детали и туже смазку в Белоруссии, где контрафакта на порядок меньше.
Впрочем, более подробно об этом и других лайфхаках по эксплуатации-обслуживанию-ремонту подержанного автомобиля вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.